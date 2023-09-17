Юноша на угнанной «Ниве» протаранил Opel и перевернул авто в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
ДТП произошло минувшим вечером в Волгодонске на улице Энтузиастов, 23Б. Там 23-летний водитель ВАЗ 2121 влетел в припаркованный Opel Omega. После столкновения с иномаркой «Ниву» отбросило на бордюр, после чего она опрокинулась.
Сам водитель ВАЗ не пострадал. Механические повреждения получили авто.
Прибывшие на место полицейские установили, что водитель «Нивы» угнал ее. Сейчас он задержан.
Расследование инцидента продолжается.
Ранее скоростной трамвай влетел в машину скорой помощи в Таганроге.