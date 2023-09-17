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Молодой человек на угнанной "Ниве" спровоцировал ДТП в Волгодонске

Юноша на угнанной «Ниве» протаранил Opel и перевернул авто в Ростовской области

17 сентября 2023, 17:32
Фото: ГИБДД Ростовской области
Молодой человек на угнанной "Ниве" спровоцировал ДТП в Волгодонске
Молодой человек на угнанной «Ниве» спровоцировал ДТП в Волгодонске, рассказали в ГИБДД Ростовской области.

ДТП произошло минувшим вечером в Волгодонске на улице Энтузиастов, 23Б. Там 23-летний водитель ВАЗ 2121 влетел в припаркованный Opel Omega. После столкновения с иномаркой «Ниву» отбросило на бордюр, после чего она опрокинулась.

Сам водитель ВАЗ не пострадал. Механические повреждения получили авто.

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Прибывшие на место полицейские установили, что водитель «Нивы» угнал ее. Сейчас он задержан.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее скоростной трамвай влетел в машину скорой помощи в Таганроге.

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