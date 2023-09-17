Юноша на угнанной «Ниве» протаранил Opel и перевернул авто в Ростовской области

ДТП произошло минувшим вечером в Волгодонске на улице Энтузиастов, 23Б. Там 23-летний водитель ВАЗ 2121 влетел в припаркованный Opel Omega. После столкновения с иномаркой «Ниву» отбросило на бордюр, после чего она опрокинулась.