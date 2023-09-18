Автотовары подорожали на сотни процентов в Ростовской области

Так, зарядки Olmio подорожали на 68%, Hoco — 89%, Deppa — 146%, AVS — на 701%. За это время выросли в цене и автомобильные сигнальные лампы, в том числе Koito — на 376%, Philips — 303%, однако Osram стали дешевле на 15%, Narva — 18%.