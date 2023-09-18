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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Автотовары подорожали на сотни процентов в Ростовской области

Автотовары подорожали на сотни процентов в Ростовской области

18 сентября 2023, 09:29
Фото: 1MI
Автотовары подорожали на сотни процентов в Ростовской области
В Ростовской области стоимость автомобильных товаров за последнее время выросла на 48%, сообщили RostovGazeta на портале «Продажи.РФ».

Если рассматривать по отельным категориям товаров, то автомобильные зарядные устройства выросли в цене до 701% за последние два года. Стоимость зависит от поставщиков.

Так, зарядки Olmio подорожали на 68%, Hoco — 89%, Deppa — 146%, AVS — на 701%. За это время выросли в цене и автомобильные сигнальные лампы, в том числе Koito — на 376%, Philips — 303%, однако Osram стали дешевле на 15%, Narva — 18%.

Эксперт рассказала, что подорожает в Ростове-на-Дону после роста ключевой ставки
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Сильный рост показали масляные фильтры, некоторые подорожали более чем на 100%. Стеклоомывающая жидкость Bubble Gum выросла в цене на 5,3 тысячи процентов, Spectrol — на 86%, при этом некоторые другие марки опустились в цене.

Добавим, что рост стоимости коснулся и тормозной жидкости.

Ранее эксперт рассказала, что подорожает в Ростове-на-Дону после роста ключевой ставки.

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