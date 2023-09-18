Банк ЗЕНИТ увеличил выдачу потребкредитов на 37%

По потребительскому кредиту Банка ЗЕНИТ в первый месяц действует фиксированная ставка 4% годовых, далее ставка рассчитывается индивидуально. Клиенты могут получить заемные средства до 5 млн рублей и на срок до 5 лет. Платежи можно вносить в мобильном приложении, на сайте, в банкоматах или в отделениях Банка ЗЕНИТ, а также через банков-партнеров. Предусмотрено досрочное погашение без комиссии.