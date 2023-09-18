rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Беременную военнослужащую осудили в Ростове за прогулы во время мобилизации

Беременную военнослужащую осудили в Ростове за прогулы во время мобилизации

18 сентября 2023, 07:41
Фото: vmeda.mil.ru
Беременную военнослужащую осудили в Ростове за прогулы во время мобилизации
В Ростове-на-Дону оставили в силе приговор Мадине Кабалоевой, который вынес Владикавказский гарнизонный военный суд, сообщили RostovGazeta в Южном окружном военном суде.

По информации «Коммерсанта», беременная Кабалоева не появлялась в части в период частичной мобилизации. Говорится, что до этого ефрейтор обратилась в медицинскую роту и получила рекомендацию о временном освобождения от службы, однако до руководства с этой информацией она не дошла. В результате чего возбудили уголовное дело.

В первой инстанции суд приговорил обвиняемую к шести годам заключения. Однако исполнение наказания отложили до 2032 года, так как у осужденной есть ребенок.

Юрист рассказал, как в Ростове заработал запрет для уклонистов на вождение машины
Узнать подробнее

Решение суда обжаловали в Южном окружном военном суде, но оно не изменилось.

«Приговор в отношении Кабалоевой Мадины Артуровны оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения», — сообщили RostovGazeta в суде.

Ранее стало известно, что в Ростовской области могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации.

Читайте также:
Раненые бойцы пожаловались на «вековую» грязь в военном госпитале в НовочеркасскеВпервые за несколько лет у казаков в Ростовской области состоялся военно-полевой сборВ Ростове установили личность военного, угрожавшего взорвать гранату 7 сентября
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Мобилизация#Уголовное дело#Военный суд
Подпишитесь
Пытавшийся поджечь военкомат в Ростове-на-Дону хотел сменить пол
Сегодня, 08:43
«А музыка звучит»: почему громкий шум мешает ростовчанам спать по ночам
Сегодня, 07:46
Гендиректора «Азовского морского порта» наказали за захламленное бомбоубежище
Сегодня, 07:04
Ростовский депутат заявил, что из-за снарядов ВСУ у российских бойцов гноятся раны
Вчера, 20:05
Эксперт рассказала, что подорожает в Ростове-на-Дону после роста ключевой ставки
Сегодня, 05:56