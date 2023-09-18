Беременную военнослужащую осудили в Ростове за прогулы во время мобилизации

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
По информации «Коммерсанта», беременная Кабалоева не появлялась в части в период частичной мобилизации. Говорится, что до этого ефрейтор обратилась в медицинскую роту и получила рекомендацию о временном освобождения от службы, однако до руководства с этой информацией она не дошла. В результате чего возбудили уголовное дело.
В первой инстанции суд приговорил обвиняемую к шести годам заключения. Однако исполнение наказания отложили до 2032 года, так как у осужденной есть ребенок.
Решение суда обжаловали в Южном окружном военном суде, но оно не изменилось.
«Приговор в отношении Кабалоевой Мадины Артуровны оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения», — сообщили RostovGazeta в суде.
Ранее стало известно, что в Ростовской области могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации.