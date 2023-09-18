Беременную военнослужащую осудили в Ростове за прогулы во время мобилизации

По информации «Коммерсанта», беременная Кабалоева не появлялась в части в период частичной мобилизации. Говорится, что до этого ефрейтор обратилась в медицинскую роту и получила рекомендацию о временном освобождения от службы, однако до руководства с этой информацией она не дошла. В результате чего возбудили уголовное дело.