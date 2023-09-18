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Published Сегодня, 15:04

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Updated Сегодня, 15:06

Больше трех сотен бомб нашли в Ростовской области в 2023 году

Больше трех сотен бомб нашли в Ростовской области в 2023 году

18 сентября 2023, 15:04
Фото: 27.mchs.gov.ru
Больше трех сотен бомб нашли в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области с начала года нашли 380 взрывоопасных предметов, рассказали в правительстве региона.

В Ростовской области с начала года нашли и обезвредили 380 взрывоопасных предметов времен ВОВ. Большую часть бомб нашли в Ростове, Каменске-Шахтинском, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Зимовниковском районах

Поисковики отмечают, что спустя 80 лет после освобождения в Ростовской области продолжают находить на полях сражений мины, авиабомбы, оружие и технику.

В Ростовской области с начала года нашли 380 взрывоопасных предметов, рассказали в правительстве региона.В Ростовской области с начала года нашли 380 взрывоопасных предметов, рассказали в правительстве региона.
В Ростовской области с начала года нашли 380 взрывоопасных предметов, рассказали в правительстве региона.
Фото: donland.ru

Местных жителей при обнаружении снарядов попросили обозначить опасное место подручными средствами и незамедлительно сообщить об опасной находке. Трогать боеприпас самостоятельно запрещено.

Ранее останки самолета ИЛ-2 времен ВОВ нашли поисковики в Ростовской области.

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