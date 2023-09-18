Больше трех сотен бомб нашли в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В Ростовской области с начала года нашли и обезвредили 380 взрывоопасных предметов времен ВОВ. Большую часть бомб нашли в Ростове, Каменске-Шахтинском, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Зимовниковском районах
Поисковики отмечают, что спустя 80 лет после освобождения в Ростовской области продолжают находить на полях сражений мины, авиабомбы, оружие и технику.
Местных жителей при обнаружении снарядов попросили обозначить опасное место подручными средствами и незамедлительно сообщить об опасной находке. Трогать боеприпас самостоятельно запрещено.
Ранее останки самолета ИЛ-2 времен ВОВ нашли поисковики в Ростовской области.