Донские казаки приняли участие в военно-полевых сборах

— Казак это воин, который в любую минуту готов встать на защиту своего Отечества. Сегодня более двух тысяч представителей донского казачества с честью выполняют свой гражданский и воинский долг в рамках специальной военной операции. В Стратегии развития госполитики Российской Федерации в отношении казачества, утвержденной президентом нашей страны, поставлена задача укрепления воинского потенциала казачьих обществ. Впервые на эти цели из средств федерального бюджета выделены средства. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда лично курирует этот вопрос. Соответственно, такие сборы будут проходить ежегодно с выездом на военные полигоны и приглашением опытных инструкторов, в том числе действующих военнослужащих, — пояснил Сергей Бодряков.