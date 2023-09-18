Донские казаки приняли участие в военно-полевых сборах

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
На сборы съехались казаки из Ростовского, Новочеркасского, Таганрогского и Черкасского округов и представители казачьих сотен ЮФУ, Южно-Российского государственного политехнического университета, Таможенной академии и Донского государственного политехнического университета. В первый день казаки прошли курс обучения по оказанию первой помощи, ознакомились с применением средств радиационной, химической и биологической защиты, а также с тактикой боя в условиях городской застройки. Все занятия проходили под руководством опытных инструкторов с боевым опытом.
Как отметил заместитель губернатора Ростовской области атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков, такие сборы крайне необходимы.
— Казак это воин, который в любую минуту готов встать на защиту своего Отечества. Сегодня более двух тысяч представителей донского казачества с честью выполняют свой гражданский и воинский долг в рамках специальной военной операции. В Стратегии развития госполитики Российской Федерации в отношении казачества, утвержденной президентом нашей страны, поставлена задача укрепления воинского потенциала казачьих обществ. Впервые на эти цели из средств федерального бюджета выделены средства. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда лично курирует этот вопрос. Соответственно, такие сборы будут проходить ежегодно с выездом на военные полигоны и приглашением опытных инструкторов, в том числе действующих военнослужащих, — пояснил Сергей Бодряков.
В казачьих сборах было задействовано 12 учебных точек. На них казаки отработали стрельбу, эвакуацию раненых, ведение огня из автомата, а также штурм и удержание опорного пункта. Практика сменялась теорией, включая задачи для операторов беспилотных летательных аппаратов, корректировщиков огня артиллерии и авианаводчиков.
Командир отделения казачьей дружины Батайска Виктор Игошин поделился, что в первый раз всегда тяжело.
— Надеемся, конечно, что к концу сборов всему научимся. Главное слушать инструктора и запоминать то, что он говорит, — сказал командир.
Выполнение учебных задач распространялось не только на рядовых казаков. Рядом с ними задачи отрабатывали и атаманы. Так, атаман Всевеликого войска Донского поразил макет танка с расстояния 200 метров выстрелом из гранатомета РПГ-7. Кстати, именно такие гранатометы сегодня находятся на вооружении казаков-добровольцев в зоне СВО.
Напомним, что к участию в военно-полевых сборах привлекались казаки округов и учебных заведений, расположенных на территории Ростовской области.