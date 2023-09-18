В Ростовской области задержали сообщника диверсанта-трансгендера за попытку поджога

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
РИА «Новости» со ссылкой на данные ФСБ пишет, что два человека действовали в интересах запрещенной террористической организации. Они хотели устроить диверсию.
«Подозреваемых задержали, когда они собирались поджечь административное здание. У них нашли бутылки с зажигательной смесью, а также заявления на вступление в ВСУ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Издание пишет, что вышеуказанную группировку создали на Украине.
По информации Telegram-каналов, один из задержанных хотел сменить пол.