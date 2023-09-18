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Двух диверсантов задержали за попытку поджечь здание в Ростовской области

В Ростовской области задержали сообщника диверсанта-трансгендера за попытку поджога

18 сентября 2023, 11:48
Фото: 1MI
Двух диверсантов задержали за попытку поджечь здание в Ростовской области
В Ростовской области задержали двоих агентов запрещенной в России группировки, которые планировали поджечь здание, сообщают СМИ.

РИА «Новости» со ссылкой на данные ФСБ пишет, что два человека действовали в интересах запрещенной террористической организации. Они хотели устроить диверсию.

«Подозреваемых задержали, когда они собирались поджечь административное здание. У них нашли бутылки с зажигательной смесью, а также заявления на вступление в ВСУ», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Издание пишет, что вышеуказанную группировку создали на Украине.

По информации Telegram-каналов, один из задержанных хотел сменить пол.

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