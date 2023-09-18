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Бывшего главу управления торговли Ростова Константина Тихонова отправили под стражу

Экс-главу управления торговли Ростова Тихонова отправили в СИЗО до 24 октября

18 сентября 2023, 16:19
Фото: rostov-gorod.ru
Бывшего главу управления торговли Ростова Константина Тихонова отправили под стражу
Бывшего главу управления торговли Ростова Константина Тихонова отправили под стражу на месяц, сообщили в пресс-службе судов региона.

Ленинский суд Ростова еще два дня назад отправил под стражу бывшего главу управления торговли города Константина Тихонова. Срок его заключения составил один месяц и 11 суток. Таким образом, выйти из СИЗО он сможет не раньше 24 октября.

Известно, что Тихонова подозревают в превышении должностных полномочий. Ранее СМИ писали, что он стал очередным фигурантом дела о полицейском ОПГ Ростова. Его имя появилось в деле за счет задержанного замначальника ОП №4.

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Официальных подробностей расследования в отношении Тихонова пока нет.

Напомним, дело о полицейском ОПГ в Ростове расследуется уже несколько месяцев. Его фигурантами стали некоторые сотрудники полиции и чиновники. Они за взятки покрывали незаконные табачные ларьки в городе.

О Тихонове же известно, что из управления торговли Ростова он перешел на пост главы Ленинского района города. Однако 3 июля, в разгар расследования дела о полицейском ОПГ, решил покинуть свой пост.

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