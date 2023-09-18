Экс-главу управления торговли Ростова Тихонова отправили в СИЗО до 24 октября

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Ленинский суд Ростова еще два дня назад отправил под стражу бывшего главу управления торговли города Константина Тихонова. Срок его заключения составил один месяц и 11 суток. Таким образом, выйти из СИЗО он сможет не раньше 24 октября.
Известно, что Тихонова подозревают в превышении должностных полномочий. Ранее СМИ писали, что он стал очередным фигурантом дела о полицейском ОПГ Ростова. Его имя появилось в деле за счет задержанного замначальника ОП №4.
Официальных подробностей расследования в отношении Тихонова пока нет.
Напомним, дело о полицейском ОПГ в Ростове расследуется уже несколько месяцев. Его фигурантами стали некоторые сотрудники полиции и чиновники. Они за взятки покрывали незаконные табачные ларьки в городе.
О Тихонове же известно, что из управления торговли Ростова он перешел на пост главы Ленинского района города. Однако 3 июля, в разгар расследования дела о полицейском ОПГ, решил покинуть свой пост.