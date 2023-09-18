Эксперт рассказал, как компенсировать ростовчанам ущерб при ДТП с военной машиной

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В редакцию RostovGazeta обратился житель Ростова Алексей [имя изменено по его просьбе]. Горожанин пожаловался, что стал жертвой ДТП — ему в машину въехал военный бронеавтомобиль. Выяснилось, что у военного автомобиля отсутствует страховка.
Собеседник подчеркивает, что ситуация была оперативно урегулирована. Однако отсутствие страховки у военных машин, многие из которых едут через Ростовскую область, вызвала вопросы — что делать, и куда обращаться за компенсацией ущерба.
«У нас есть Гражданский кодекс, по которому виновник ДТП обязан компенсировать ущерб. Военная техника принадлежит не частным лицам, а определенным госструктурам, возможно, военным частям. Поэтому туда и надо обращаться с претензией о компенсации ущерба при подобном ДТП», — отмечает Алексей Васильев.
Эксперт разъясняет, что ОСАГО защищает ответственность перед третьим лицом. То есть страхует наши ошибки на дорогах. И если на дороге оказался виновник ДТП без полиса ОСАГО, вопрос предстоит решать с ним.
Однако, по словам собеседника, есть и второй вариант получения компенсации ущерба при подобной ситуации.
«Сейчас 90% компаний при оформлении полисов ОСАГО предлагают дополнительные мини-программы. Они защищают пострадавшего от того, если виновник ДТП окажется без полиса», — говорит спикер.
Такие программы потребуют дополнительных затрат, порядка 2-3 тысяч рублей в год. Но при их наличии компенсацию ущерба ростовчанам окажет страховая компания. Правда о наличии такой страховки горожанам придется задуматься заблаговременно — не в момент произошедшего ДТП.
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