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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 09:13

Эксперт рассказал, как компенсировать ростовчанам ущерб при ДТП с военной машиной

Эксперт рассказал, как компенсировать ростовчанам ущерб при ДТП с военной машиной

18 сентября 2023, 09:11
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, как компенсировать ростовчанам ущерб при ДТП с военной машиной
Получить компенсацию ущерба от ДТП с военной техникой в Ростове ростовчане могут двумя способами, сообщил RostovGazeta руководитель страхового агентства Алексей Васильев.

В редакцию RostovGazeta обратился житель Ростова Алексей [имя изменено по его просьбе]. Горожанин пожаловался, что стал жертвой ДТП — ему в машину въехал военный бронеавтомобиль. Выяснилось, что у военного автомобиля отсутствует страховка.

Собеседник подчеркивает, что ситуация была оперативно урегулирована. Однако отсутствие страховки у военных машин, многие из которых едут через Ростовскую область, вызвала вопросы — что делать, и куда обращаться за компенсацией ущерба.

«У нас есть Гражданский кодекс, по которому виновник ДТП обязан компенсировать ущерб. Военная техника принадлежит не частным лицам, а определенным госструктурам, возможно, военным частям. Поэтому туда и надо обращаться с претензией о компенсации ущерба при подобном ДТП», — отмечает Алексей Васильев.

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И если на дороге оказался виновник ДТП без полиса ОСАГО, вопрос предстоит решать с ним. И если на дороге оказался виновник ДТП без полиса ОСАГО, вопрос предстоит решать с ним.
И если на дороге оказался виновник ДТП без полиса ОСАГО, вопрос предстоит решать с ним.
Фото: 1MI

Эксперт разъясняет, что ОСАГО защищает ответственность перед третьим лицом. То есть страхует наши ошибки на дорогах. И если на дороге оказался виновник ДТП без полиса ОСАГО, вопрос предстоит решать с ним.

Однако, по словам собеседника, есть и второй вариант получения компенсации ущерба при подобной ситуации.

«Сейчас 90% компаний при оформлении полисов ОСАГО предлагают дополнительные мини-программы. Они защищают пострадавшего от того, если виновник ДТП окажется без полиса», — говорит спикер.

Такие программы потребуют дополнительных затрат, порядка 2-3 тысяч рублей в год. Но при их наличии компенсацию ущерба ростовчанам окажет страховая компания. Правда о наличии такой страховки горожанам придется задуматься заблаговременно — не в момент произошедшего ДТП.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове восстанавливали дороги после танков ЧВК «Вагнер».

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