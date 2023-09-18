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Эксперт рассказала, что подорожает в Ростове-на-Дону после роста ключевой ставки

Эксперт рассказала, что подорожает в Ростове-на-Дону после роста ключевой ставки

18 сентября 2023, 05:56
Фото: 1MI
В России после повышения ключевой ставки до 13% стоит ждать подорожания различных видов товаров, в том числе в Ростовской области, сообщила RostovGazeta эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету Яна Васильева.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Изменение ключевой ставки влияет на спрос через ставки в экономике и в конечном итоге — на инфляцию. При этом Банк России опирается на макроэкономический прогноз и учитывает ситуацию в экономике и на финансовых рынках.

Что известно о повышении ключевой ставки

Банк России в пятницу, 15 сентября, принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов — до 13% годовых. При объяснении этого решения, Центробанк указал на сохраняющееся высокое инфляционное давление в экономике России. Внутренний спрос опережает возможности расширения производства, а курс рубля снизился по отношению к доллару и евро в летний период. Эти факторы представляют значительные риски для инфляции, отметил регулятор. По этим причинам и приняли решение о повышении ключевой ставки.

Фото: 1MI

Причем до этого ставку повысили с 8,5% до 12% годовых, это произошло на фоне падения рубля.

Зачем повысили ключевую ставку

Яна Васильева рассказала, что ужесточение денежно-кредитной политики через ключевую ставку позволяет добиться замедления инфляции. Это работает по следующему механизму:

  • Центробанк повышает ключевую ставку.
  • Кредиты становятся дорогими и увеличиваются ставки по вкладам.
  • Люди меньше тратят деньги и больше откладывают.
  • Производство товаров уменьшается.
  • Это приводит к снижению инфляции.

Вместе с этим эксперт уточнила, что делать ключевую ставку очень низкой нельзя, так как деньги подешевеют, а спрос на товары увеличится. Через это проходили уже другие страны.

Спрос окажется выше возможностей производства, что повлечет за собой рост цен и обвал экономики. Из-за этого Банк России постоянно занимается мониторингом ситуации и поддерживает ключевую ставку на таком уровне, чтобы инфляция оставалась стабильной и относительно невысокой.

Что подорожает в Ростовской области

Яна Васильева сообщила RostovGazeta, что в первую очередь стоит ждать роста цен на многие позиции товаров, продукты, топливо. Вместе с этим могут подорожать работы и услуги, ипотека и потребительские кредиты.

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«Конечно, не стоит покупать гречку по 100 килограммов на человека, но надо быть готовыми, что цены в магазинах поползут вверх уже очень скоро — это неприятно», — уточнила эксперт.

Она добавила, что это вынужденная и важная мера для стабилизации экономики уже в обозримом будущем.

Как растут цены в Ростовской области

Стоимость товаров в регионе постоянно растет, о чем говорит и статистика. RostovGazeta собрала данные о ценах на конец прошлого года и в середине сентября 2023 года, чтобы посмотреть динамику. Оказалось, что стоимость многих продовольственных товаров существенно выросла.

Например, килограмм говядины стоил 469 рублей, а теперь — 485 рублей. Свинина подорожала с 322 до 359 рублей, баранина — с 500 до 548 рублей, колбаса — с 562 рублей до 573 рублей.

Кроме того, за это время подорожали яйца, сахар и чай. Но дешевле стали сливочное масло, вермишель и мука.

Вместе с этим, стоимость куриного мяса в Ростовской области достигла исторического максимума. За последние семь месяцев курятина подорожала на 15,7%, что составляет 30 рублей в денежном эквиваленте. Сейчас килограмм курицы в регионе будет стоить не менее 200 рублей.

Добавим, что это касается не только продуктов. Так, дизельное топливо в Ростовской области только за неделю подорожало почти на 2 рубля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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