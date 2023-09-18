Эксперт рассказала, что подорожает в Ростове-на-Дону после роста ключевой ставки

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Изменение ключевой ставки влияет на спрос через ставки в экономике и в конечном итоге — на инфляцию. При этом Банк России опирается на макроэкономический прогноз и учитывает ситуацию в экономике и на финансовых рынках.