Эксперт рассказала, что подорожает в Ростове-на-Дону после роста ключевой ставки

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Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Изменение ключевой ставки влияет на спрос через ставки в экономике и в конечном итоге — на инфляцию. При этом Банк России опирается на макроэкономический прогноз и учитывает ситуацию в экономике и на финансовых рынках.
Банк России в пятницу, 15 сентября, принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов — до 13% годовых. При объяснении этого решения, Центробанк указал на сохраняющееся высокое инфляционное давление в экономике России. Внутренний спрос опережает возможности расширения производства, а курс рубля снизился по отношению к доллару и евро в летний период. Эти факторы представляют значительные риски для инфляции, отметил регулятор. По этим причинам и приняли решение о повышении ключевой ставки.
Причем до этого ставку повысили с 8,5% до 12% годовых, это произошло на фоне падения рубля.
Яна Васильева рассказала, что ужесточение денежно-кредитной политики через ключевую ставку позволяет добиться замедления инфляции. Это работает по следующему механизму:
Вместе с этим эксперт уточнила, что делать ключевую ставку очень низкой нельзя, так как деньги подешевеют, а спрос на товары увеличится. Через это проходили уже другие страны.
Спрос окажется выше возможностей производства, что повлечет за собой рост цен и обвал экономики. Из-за этого Банк России постоянно занимается мониторингом ситуации и поддерживает ключевую ставку на таком уровне, чтобы инфляция оставалась стабильной и относительно невысокой.
Яна Васильева сообщила RostovGazeta, что в первую очередь стоит ждать роста цен на многие позиции товаров, продукты, топливо. Вместе с этим могут подорожать работы и услуги, ипотека и потребительские кредиты.
«Конечно, не стоит покупать гречку по 100 килограммов на человека, но надо быть готовыми, что цены в магазинах поползут вверх уже очень скоро — это неприятно», — уточнила эксперт.
Она добавила, что это вынужденная и важная мера для стабилизации экономики уже в обозримом будущем.
Стоимость товаров в регионе постоянно растет, о чем говорит и статистика. RostovGazeta собрала данные о ценах на конец прошлого года и в середине сентября 2023 года, чтобы посмотреть динамику. Оказалось, что стоимость многих продовольственных товаров существенно выросла.
Например, килограмм говядины стоил 469 рублей, а теперь — 485 рублей. Свинина подорожала с 322 до 359 рублей, баранина — с 500 до 548 рублей, колбаса — с 562 рублей до 573 рублей.
Кроме того, за это время подорожали яйца, сахар и чай. Но дешевле стали сливочное масло, вермишель и мука.
Вместе с этим, стоимость куриного мяса в Ростовской области достигла исторического максимума. За последние семь месяцев курятина подорожала на 15,7%, что составляет 30 рублей в денежном эквиваленте. Сейчас килограмм курицы в регионе будет стоить не менее 200 рублей.
Добавим, что это касается не только продуктов. Так, дизельное топливо в Ростовской области только за неделю подорожало почти на 2 рубля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.