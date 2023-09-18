Гендиректора «Азовского морского порта» наказали за захламленное бомбоубежище

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Эта история началась с проведенной проверки защитного сооружения гражданской обороны, которое находится в федеральной собственности. Это подземное одноэтажное капитальное сооружение, предназначенное для защиты от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения.
Морской порт должен был его поддерживать в состоянии постоянной готовности, однако проверка показала нарушения. Дело в том, что вход и путь продвижения оказались загромождены промышленными и строительными материалами.
Кроме того, не была готова к использованию система отопления. Отсутствовала телефонная связь и не работал аварийный выход.
В результате гендиректора привлекли к ответственности и оштрафовали на две тысячи рублей. Суд состоялся в июле.
Ранее власти в Ростова насчитали 1,8 тысячи подвалов пригодных для укрытий.