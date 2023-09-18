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Гендиректора «Азовского морского порта» наказали за захламленное бомбоубежище

Гендиректора «Азовского морского порта» наказали за захламленное бомбоубежище

18 сентября 2023, 07:04
Фото: WindEwriX/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Гендиректора «Азовского морского порта» наказали за захламленное бомбоубежище
Генерального директора «Азовского морского порта» Геннадия Гребенюкова привлекли к административной ответственности за проблемы с убежищем, говорится в материалах арбитражного суда.

Эта история началась с проведенной проверки защитного сооружения гражданской обороны, которое находится в федеральной собственности. Это подземное одноэтажное капитальное сооружение, предназначенное для защиты от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения.

Морской порт должен был его поддерживать в состоянии постоянной готовности, однако проверка показала нарушения. Дело в том, что вход и путь продвижения оказались загромождены промышленными и строительными материалами.

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Кроме того, не была готова к использованию система отопления. Отсутствовала телефонная связь и не работал аварийный выход.

В результате гендиректора привлекли к ответственности и оштрафовали на две тысячи рублей. Суд состоялся в июле.

Ранее власти в Ростова насчитали 1,8 тысячи подвалов пригодных для укрытий.

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