Глава Каменска-Шахтинского в Ростовской области уходит в отставку

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Глава администрации Каменска-Шахтинского Владимир Шевченко собирается уйти в отставку. Чиновник уже написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Причиной своего ухода он называет выход на пенсию по инвалидности.
Отставку Шевченко будет принимать на следующем заседании городская дума.
Сам глава администрации в своих социальных сетях об отставке пока ничего не писал. Их он, кстати, не ведет с июня этого года.
В начале лета сообщалось, что у Шевченко инсульт. Его госпитализировали в реанимацию. Затем на лечение чиновника направили в Ростов.