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Published Сегодня, 17:09

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Updated Сегодня, 17:11

Глава города Каменск-Шахтинский в Ростовской области Владимир Шевченко

Глава Каменска-Шахтинского в Ростовской области уходит в отставку

18 сентября 2023, 17:09
Фото: ВКонтакте Владимир Шевченко
Глава города Каменск-Шахтинский в Ростовской области Владимир Шевченко
Глава города Каменск-Шахтинский в Ростовской области Владимир Шевченко уходит в отставку, пишет местная газета «Пик».

Глава администрации Каменска-Шахтинского Владимир Шевченко собирается уйти в отставку. Чиновник уже написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Причиной своего ухода он называет выход на пенсию по инвалидности.

Отставку Шевченко будет принимать на следующем заседании городская дума.

Telegram-каналы заявили об инсульте у главы Каменска-Шахтинского Шевченко
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Сам глава администрации в своих социальных сетях об отставке пока ничего не писал. Их он, кстати, не ведет с июня этого года.

В начале лета сообщалось, что у Шевченко инсульт. Его госпитализировали в реанимацию. Затем на лечение чиновника направили в Ростов.

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#Политика#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отставки и назначения#Каменск-Шахтинский#Каменский район#Каменске-Шахтинский
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