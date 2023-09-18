Голова существа пропала со здания в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Речь идет о здании на улице Большой Садовой, 78, на котором находился маскарон. Это скульптурное украшение в форме головы.
Теперь местные жители рассказали, что эта деталь пропала со стены. Одной из возможных причин они назвали разрушение фигуры и падение на землю.
Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Активисты также рассказали, что с дореволюционных времен это здание сильно изменилось, в том числе заменили и сильно упростили ограждения балконов. Кроме того, успел поменяться облик витрин.
Ранее стало известно, что в Ростове планируют отказаться от сноса аварийных домов в историческом центре.