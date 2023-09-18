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Published Сегодня, 12:09

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Голова существа пропала со здания в центре Ростова-на-Дону

Голова существа пропала со здания в центре Ростова-на-Дону

18 сентября 2023, 12:09
Фото: t.me/lengbdbn
Голова существа пропала со здания в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону на здании по улице Большой Садовой пропала архитектурная деталь, сообщает Telegram-канал lengbdbn.

Речь идет о здании на улице Большой Садовой, 78, на котором находился маскарон. Это скульптурное украшение в форме головы.

Теперь местные жители рассказали, что эта деталь пропала со стены. Одной из возможных причин они назвали разрушение фигуры и падение на землю.

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Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Активисты также рассказали, что с дореволюционных времен это здание сильно изменилось, в том числе заменили и сильно упростили ограждения балконов. Кроме того, успел поменяться облик витрин.

Ранее стало известно, что в Ростове планируют отказаться от сноса аварийных домов в историческом центре.

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