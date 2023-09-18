Каменскую ТЭЦ продают в Ростовской области за 154 миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В Ростовской области выставили на торги Каменскую ТЭЦ. Имущество принадлежит ООО «Энерготехинвест». Начальная цена ТЭЦ составляет 154 миллиона рублей.
В состав имущества, выставленного на торги, входят электроподстанция на 164 МВА, газопровод земельные участки в 20 и 17 гектаров, а также несколько помещений.
Сама ТЭЦ уже давно не производит энергию. Однако ее работу можно восстановить. Продолжает действовать и электросетевой комплекс станции, его проектная мощность составляет 175 МВА.
Заявки на участие в торгах принимают до 9 октября.
Ранее на продажу выставили работающую ТЭЦ в Шахтах. Ее стоимость оценили в 210 миллионов рублей. Мощность ТЭЦ в Шахтах составляет 164 МВт.