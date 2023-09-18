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Еще одну ТЭЦ выставили на продажу в Ростовской области

Каменскую ТЭЦ продают в Ростовской области за 154 миллиона рублей

18 сентября 2023, 13:22
Фото: m-ets.ru
Еще одну ТЭЦ выставили на продажу в Ростовской области
В Ростовской области на пролажу выставили уже не работающую Каменскую ТЭЦ, информация об этом появилась на онлайн-аукционе МЭТС.

В Ростовской области выставили на торги Каменскую ТЭЦ. Имущество принадлежит ООО «Энерготехинвест». Начальная цена ТЭЦ составляет 154 миллиона рублей.

В состав имущества, выставленного на торги, входят электроподстанция на 164 МВА, газопровод земельные участки в 20 и 17 гектаров, а также несколько помещений.

Сама ТЭЦ уже давно не производит энергию. Однако ее работу можно восстановить. Продолжает действовать и электросетевой комплекс станции, его проектная мощность составляет 175 МВА.

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Заявки на участие в торгах принимают до 9 октября.

Ранее на продажу выставили работающую ТЭЦ в Шахтах. Ее стоимость оценили в 210 миллионов рублей. Мощность ТЭЦ в Шахтах составляет 164 МВт.

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