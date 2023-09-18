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Кладбища изменятся в Ростове-на-Дону из-за заключенных

Кладбища изменятся в Ростове-на-Дону из-за заключенных

18 сентября 2023, 10:59
Фото: 1MI
Кладбища изменятся в Ростове-на-Дону из-за заключенных

Заключенные изготовят для кладбищ Ростова контейнеры для мусора

В Ростовской области заключенные изготовят контейнерные площадки для кладбищ, сообщили в региональном УФСИН.

Заказчиком продукции выступила «Служба городских кладбищ г. Ростова-на-Дону», которой нужны контейнерные площадки. Изготовят их осужденные из колонии №15 в Батайске.

«Стоимость контракта превышает шесть миллионов рублей. За счет этого удастся трудоустроить еще 10 осужденных», — уточнили в управлении.

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Ранее батайчанка нашла в семейной могиле останки соседской бабушки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что содержание тяжелых металлов превысило норму на старых кладбищах в Ростовской области.

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