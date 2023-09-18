Кладбища изменятся в Ростове-на-Дону из-за заключенных

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Заказчиком продукции выступила «Служба городских кладбищ г. Ростова-на-Дону», которой нужны контейнерные площадки. Изготовят их осужденные из колонии №15 в Батайске.
«Стоимость контракта превышает шесть миллионов рублей. За счет этого удастся трудоустроить еще 10 осужденных», — уточнили в управлении.
Ранее батайчанка нашла в семейной могиле останки соседской бабушки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что содержание тяжелых металлов превысило норму на старых кладбищах в Ростовской области.