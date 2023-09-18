Молодой косметолог из Таганрога погибла в ДТП с пьяным водителем Infiniti

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В ночь на субботу, 16 сентября, ДТП произошло в Мясниковском районе. Там водитель Infiniti QX70 превысил скорость и влетел в грузовик, который ехал впереди. В результате инцидента погибла пассажирка Infiniti. Самого водителя госпитализировали.
«Московский комсомолец» пишет, что погибшая работала косметологом. Ей было всего лишь 22 года. Кем ей приходился водитель иномарки, неизвестно.
Напомним, в Госавтоинспекции рассказали, что водитель ранее 61 раз попадался на нарушениях ПДД, в том числе 41 раз на превышении скорости. Расследование смертельного инцидента продолжается.