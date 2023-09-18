Молодой косметолог из Таганрога погибла в ДТП с пьяным водителем Infiniti

В ночь на субботу, 16 сентября, ДТП произошло в Мясниковском районе. Там водитель Infiniti QX70 превысил скорость и влетел в грузовик, который ехал впереди. В результате инцидента погибла пассажирка Infiniti. Самого водителя госпитализировали.