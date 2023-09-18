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22-летняя девушка погибла в ДТП в Таганроге

Молодой косметолог из Таганрога погибла в ДТП с пьяным водителем Infiniti

18 сентября 2023, 15:47
Фото: 1MI
22-летняя девушка погибла в ДТП в Таганроге
22-летняя девушка погибла в дорожной аварии в Мясниковском районе Ростовской области, рассказали в ГИБДД.

В ночь на субботу, 16 сентября, ДТП произошло в Мясниковском районе. Там водитель Infiniti QX70 превысил скорость и влетел в грузовик, который ехал впереди. В результате инцидента погибла пассажирка Infiniti. Самого водителя госпитализировали.

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ростовской области
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«Московский комсомолец» пишет, что погибшая работала косметологом. Ей было всего лишь 22 года. Кем ей приходился водитель иномарки, неизвестно.

Напомним, в Госавтоинспекции рассказали, что водитель ранее 61 раз попадался на нарушениях ПДД, в том числе 41 раз на превышении скорости. Расследование смертельного инцидента продолжается.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Полиция#Происшествие#Мясниковский район
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