Несколько павильонов в Ростове откроют как торговый комплекс «Зорге парк»

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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В Ростове на Западном достроили торговые павильоны на пересечении Зорге и 339-й Стрелковой Дивизии. Они находятся рядом с остановкой общественного транспорта.
«Город N» пишет, что всего возведено 65 торговых павильонов. Все их решили гордо объединить в «торговый комплекс» с названием «Зорге парк».
«Парком», вероятно, торговые площадки позволили назвать несколько лавочек с урнами и кадки с растениями. Выдержат ли последние палящее ростовское солнце — пока остается вопросом.
Известно, что в павильонах будут продавать выпечку, текстиль, косметику и многое другое. Сколько стоит торговое место в «Зорге парке», неизвестно.
Ранее жители Ростова потребовали заменить погибшие деревья на улице Малиновского.