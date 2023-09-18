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В Ростове на Западном собираются открыть несколько павильонов рядом с остановкой

Несколько павильонов в Ростове откроют как торговый комплекс «Зорге парк»

18 сентября 2023, 16:00
Фото: ВКонтакте "Урбанистика - Ростов-на-Дону"
В Ростове на Западном собираются открыть несколько павильонов рядом с остановкой
В Ростове на Западном собираются торжественно открыть несколько павильонов рядом с остановкой, сообщают в социальных сетях.

В Ростове на Западном достроили торговые павильоны на пересечении Зорге и 339-й Стрелковой Дивизии. Они находятся рядом с остановкой общественного транспорта.

«Город N» пишет, что всего возведено 65 торговых павильонов. Все их решили гордо объединить в «торговый комплекс» с названием «Зорге парк».

«Парком», вероятно, торговые площадки позволили назвать несколько лавочек с урнами и кадки с растениями. Выдержат ли последние палящее ростовское солнце — пока остается вопросом.

Известно, что в павильонах будут продавать выпечку, текстиль, косметику и многое другое. Сколько стоит торговое место в «Зорге парке», неизвестно.

Ранее жители Ростова потребовали заменить погибшие деревья на улице Малиновского.

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