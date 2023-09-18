Почему в Ростовской области нет почетных званий, как в Краснодарском крае?

Мне возражали и говорили о том, что у нас есть даже орден «За заслуги перед Ростовской областью». Но я ведь речь веду совсем о другом. Вряд ли, скажем, учителя, который верой и правдой служил системе образования немало лет, наградят таким орденом. Давайте не будем лукавить. Не будет этого никогда. Например, в системе здравоохранения обычный участковый врач, который много лет честно и без нареканий работал, никогда не станет заслуженным врачом России и уж точно не получит каких-либо орденов за заслуги перед областью. Так устроена система. Это знают все. Подобные звания могут получить только руководители. Считаю, что это не совсем верно. Если мы хотим повысить престиж работы врача, учителя, работника культуры, то не на словах, а на деле должны выказывать этим людям уважение.