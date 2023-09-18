Почему в Ростовской области нет почетных званий, как в Краснодарском крае?

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В США вы не найдете, например, народного артиста Америки. Раньше я считал, что это правильно.
Но с годами мои взгляды изменились. Дело в том, что Россия − особая страна. И к званиям, наградам и титулам здесь всегда было особое и трепетное отношение. В этом видят общественное признание своего труда. И, кстати, эти звания дают определенные льготы. Что в наше непростое время немаловажно.
И вот недавно я с удивлением обнаружил, что Кубань и в этом вопросе опередила Ростовскую область. В Краснодарском крае уже давно существуют звания «Народный артист Кубани», «Заслуженный врач Кубани». Есть для этих званий и свои региональные льготы. Таких почетных титулов удостаиваются люди, которые многое сделали для развития Краснодарского края.
А у нас в городе и в Ростовской области разве мало людей, которые многое сделали для развития нашего края? Но подобных званий нет.
Очень часто последнее время мне приходится сталкиваться с тем, что уважаемый доктор или учитель не может получить почетное звание на федеральном уровне. А на областном уровне таких почетных званий не существует. Почему? Чем мы хуже Кубани? Разве Ростовская область не такой же субъект Российской Федерации, как Краснодарский край? Почему же руководству нашей области, вновь избранному Законодательному собранию не пойти тоже на такой же шаг, на который пошли наши соседи, и не ввести почетные звания регионального значения?
Это очень важно. Важно для оценки профессиональных качеств того или иного работника. На этот шаг необходимо пойти и с моральной стороны, и с точки зрения справедливости.
Да, конечно, у нас в области проводятся профессиональные конкурсы типа «Лучший учитель года», у нас есть звания «Лучший работник образования Дона», «Лучший инженер Дона», «Лучший дорожник Дона» и так далее.
Мне возражали и говорили о том, что у нас есть даже орден «За заслуги перед Ростовской областью». Но я ведь речь веду совсем о другом. Вряд ли, скажем, учителя, который верой и правдой служил системе образования немало лет, наградят таким орденом. Давайте не будем лукавить. Не будет этого никогда. Например, в системе здравоохранения обычный участковый врач, который много лет честно и без нареканий работал, никогда не станет заслуженным врачом России и уж точно не получит каких-либо орденов за заслуги перед областью. Так устроена система. Это знают все. Подобные звания могут получить только руководители. Считаю, что это не совсем верно. Если мы хотим повысить престиж работы врача, учителя, работника культуры, то не на словах, а на деле должны выказывать этим людям уважение.
А то ведь иногда у нас получается, как в том старом анекдоте. Я вам его напомню. В годы перестройки в колхозном доме культуры шли выборы председателя колхоза. А кто-то взял да и повесил на дверях такой плакат: «Товарищи! Лучше всех в нашем колхозе работала лошадь. Но председателем она так и не стала…»
Если же говорить серьезно, то я считаю, что человек, который честно отдал своему делу немало лет жизни, вправе рассчитывать на достойную оценку обществом его труда. Тогда у любого нормального гражданина возникнет ощущение того, что он не зря живет и работает. Эта моральная сторона вопроса, на мой взгляд, даже важнее, чем материальная составляющая всех званий и льгот, связанных с ними.
Поэтому я хотел бы обратиться к вновь избранным депутатам, к Законодательному собранию Ростовской области с просьбой рассмотреть вопрос о введении в нашей области почетных званий «Заслуженный артист Дона», «Заслуженный врач Дона», «Заслуженный журналист Дона» и т. д. Я убежден, что наш донской край ничуть не хуже Кубани. И мы по праву заслужили, чтобы в нашем крае существовали такие же почетные звания, как на Кубани.
Георгий Багдыков