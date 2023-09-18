Похолодание до +2 градусов прогнозируют в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
В Ростовской области на этой неделе будет ясная погода без осадков. Вместе с тем в регионе ожидается похолодание. Так, во вторник, 19 сентября, температура воздуха днем составит +26 градусов, а вечером — +14. Вместе с тем на севере области и на востоке утром и ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов.
Такая температура продержится в регионе до конца недели. Синоптики предупреждают, что скорость ветра в Ростовской области также увеличится до 14 метров в секунду.
Ранее стало известно, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями в сентябре.