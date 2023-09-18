Похолодание до +2 градусов прогнозируют в Ростовской области

В Ростовской области на этой неделе будет ясная погода без осадков. Вместе с тем в регионе ожидается похолодание. Так, во вторник, 19 сентября, температура воздуха днем составит +26 градусов, а вечером — +14. Вместе с тем на севере области и на востоке утром и ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов.