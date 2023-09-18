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Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

В Ростовской области прогнозируют похолодание до +2 градусов на этой неделе

Похолодание до +2 градусов прогнозируют в Ростовской области

18 сентября 2023, 18:41
Фото: 1MI
В Ростовской области прогнозируют похолодание до +2 градусов на этой неделе
В Ростовской области прогнозируют похолодание до +2 градусов на этой неделе, сообщили синоптики.

В Ростовской области на этой неделе будет ясная погода без осадков. Вместе с тем в регионе ожидается похолодание. Так, во вторник, 19 сентября, температура воздуха днем составит +26 градусов, а вечером — +14. Вместе с тем на севере области и на востоке утром и ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов.

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Такая температура продержится в регионе до конца недели. Синоптики предупреждают, что скорость ветра в Ростовской области также увеличится до 14 метров в секунду.

Ранее стало известно, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями в сентябре.

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