Помощника депутата в Шахтах отправили в колонию за подставные ДТП

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
По данным канала, Алексеров занимался организацией подставных автоаварий для получения выплат от страховой. Говорится, что размер ущерба составил 1,5 миллиона рублей.
«По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Теперь суд приговорил обвиняемого к 3 годам 2 месяцам заключения», — сообщил канал.
Он уточнил, что об аресте Алексерова стало известно в 2021 году, когда к нему в сентябре нагрянули с обысками. Говорилось, что он оформлял документы на подставные ДТП, после чего обращался в страховую.
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