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Помощника депутата в Шахтах отправили в колонию за подставные ДТП

Помощника депутата в Шахтах отправили в колонию за подставные ДТП

18 сентября 2023, 09:57
Фото: 1MI
Помощника депутата в Шахтах отправили в колонию за подставные ДТП
В Ростовской области огласили приговор помощнику депутата Руфату Алескерову по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По данным канала, Алексеров занимался организацией подставных автоаварий для получения выплат от страховой. Говорится, что размер ущерба составил 1,5 миллиона рублей.

«По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Теперь суд приговорил обвиняемого к 3 годам 2 месяцам заключения», — сообщил канал.

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Он уточнил, что об аресте Алексерова стало известно в 2021 году, когда к нему в сентябре нагрянули с обысками.Он уточнил, что об аресте Алексерова стало известно в 2021 году, когда к нему в сентябре нагрянули с обысками.
Он уточнил, что об аресте Алексерова стало известно в 2021 году, когда к нему в сентябре нагрянули с обысками.
Фото: t.me/don_mash

Он уточнил, что об аресте Алексерова стало известно в 2021 году, когда к нему в сентябре нагрянули с обысками. Говорилось, что он оформлял документы на подставные ДТП, после чего обращался в страховую.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Мошенничество#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня
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