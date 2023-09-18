Последствия повышения ключевой ставки для экономики

Повышение ключевой ставки приводит к удорожанию кредитных ресурсов, охлаждению экономики и стабилизации цен. Председатель ЦБ прогнозирует низкий рост ВВП в следующие годы. Однако не все секторы экономики будут испытывать негативные последствия. Промышленность, связанная с военно-промышленным комплексом, и топливно-энергетический сектор могут продолжать получать поддержку и даже увеличить доходы. Потребительский сектор, наоборот, может пострадать из-за уменьшения доступности займов, а также возможного давления на рынок акций.