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Posted Сегодня, 16:16

Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Последствия повышения ключевой ставки для экономики

18 сентября 2023, 16:16
В пятницу Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 13%. Это уже третье повышение за последние два месяца. В июле ставка была на уровне 7,5%, а месяц назад она поднялась до 12% из-за быстрого роста цен.

ЦБ России не единственный банк, который борется с инфляцией. Европейский Центральный Банк и Федеральная резервная система США также повышают свои ставки, пишет RuNews24.Ru.

Причины повышения ключевой ставки заключаются в ослаблении рубля, удорожании импорта, вливании денег в экономику через госзаказы и расходы на оборону, а также в увеличении потребления со стороны населения.

Рост спроса со стороны бизнеса и населения в сочетании с ограниченными возможностями производства и растущими издержками приводит к объективному росту цен. Ожидания руководителей предприятий относительно повышения цен значительно возрастают, что может способствовать созданию инфляционной спирали.

Повышение ключевой ставки приводит к удорожанию кредитных ресурсов, охлаждению экономики и стабилизации цен. Председатель ЦБ прогнозирует низкий рост ВВП в следующие годы. Однако не все секторы экономики будут испытывать негативные последствия. Промышленность, связанная с военно-промышленным комплексом, и топливно-энергетический сектор могут продолжать получать поддержку и даже увеличить доходы. Потребительский сектор, наоборот, может пострадать из-за уменьшения доступности займов, а также возможного давления на рынок акций.

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