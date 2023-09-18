Последствия повышения ключевой ставки для экономики

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
ЦБ России не единственный банк, который борется с инфляцией. Европейский Центральный Банк и Федеральная резервная система США также повышают свои ставки, пишет RuNews24.Ru.
Причины повышения ключевой ставки заключаются в ослаблении рубля, удорожании импорта, вливании денег в экономику через госзаказы и расходы на оборону, а также в увеличении потребления со стороны населения.
Рост спроса со стороны бизнеса и населения в сочетании с ограниченными возможностями производства и растущими издержками приводит к объективному росту цен. Ожидания руководителей предприятий относительно повышения цен значительно возрастают, что может способствовать созданию инфляционной спирали.
Повышение ключевой ставки приводит к удорожанию кредитных ресурсов, охлаждению экономики и стабилизации цен. Председатель ЦБ прогнозирует низкий рост ВВП в следующие годы. Однако не все секторы экономики будут испытывать негативные последствия. Промышленность, связанная с военно-промышленным комплексом, и топливно-энергетический сектор могут продолжать получать поддержку и даже увеличить доходы. Потребительский сектор, наоборот, может пострадать из-за уменьшения доступности займов, а также возможного давления на рынок акций.