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Появилось видео допроса сообщника диверсанта-трансгендера в Ростовской области

Появилось видео допроса сообщника диверсанта-трансгендера в Ростовской области

18 сентября 2023, 13:10
Фото: Виталий Владимирович Кузьмин/сс by sa 3.0/wikimedia.org
Появилось видео допроса сообщника диверсанта-трансгендера в Ростовской области
В Интернете появилось видео задержания подозреваемого в попытке поджечь здание военкомата в Ростовской области, ролик опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что всего задержали двух человек, намеревавшихся совершить диверсию. Один из них заявил, что хотел устроить пожар в здании военкомата.

«На меня в чате вышел агент СБУ и предложил приехать в Ростов, что я и сделал вечером 9 сентября, после чего сотрудник дал задание на поджог военкомата. Я сделал зажигательные смеси и 15 числа пошел к учреждению, но меня задержали», — заявил на допросе задержанный.

Задержанный в Ростовской области диверсант заявил о работе на СБУ
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Появилось видео допроса сообщника диверсанта-трансгендера в Ростовской области
Видео: t.me/cheRostov

Он добавил, что после диверсии собирался отправиться на Украину. Ранее Telegram-каналы писали, что задержали также его сообщника, который хотел сменить пол.

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