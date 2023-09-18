Появилось видео допроса сообщника диверсанта-трансгендера в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Канал пишет, что всего задержали двух человек, намеревавшихся совершить диверсию. Один из них заявил, что хотел устроить пожар в здании военкомата.
«На меня в чате вышел агент СБУ и предложил приехать в Ростов, что я и сделал вечером 9 сентября, после чего сотрудник дал задание на поджог военкомата. Я сделал зажигательные смеси и 15 числа пошел к учреждению, но меня задержали», — заявил на допросе задержанный.
Он добавил, что после диверсии собирался отправиться на Украину. Ранее Telegram-каналы писали, что задержали также его сообщника, который хотел сменить пол.
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