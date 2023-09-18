Появилось видео допроса сообщника диверсанта-трансгендера в Ростовской области

«На меня в чате вышел агент СБУ и предложил приехать в Ростов, что я и сделал вечером 9 сентября, после чего сотрудник дал задание на поджог военкомата. Я сделал зажигательные смеси и 15 числа пошел к учреждению, но меня задержали», — заявил на допросе задержанный.