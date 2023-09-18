Преимущества МРТ в диагностике коленного сустава

Часто МРТ колена становится ключевым методом диагностики для определенных категорий пациентов. Это те, кто сталкивается с хроническими болями в колене, необъяснимыми другими причинами. Процедура рекомендуется спортсменам, которые получили травмы во время тренировок или соревнований. Она назначается при подозрении на разрывы связок, повреждение мениска или другие внутрисуставные проблемы. МРТ рекомендуется врачами для мониторинга эффективности лечения после хирургического вмешательства.