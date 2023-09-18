Психолог объяснила, почему ростовчане опасаются сбора биометрических данных

По словам психолога, эта рассылка без всяких объяснений и уточнений просто посеяла панику, сформировав стадное чувство. «Насколько я знаю, государство просто изымет из банков и других организаций биометрические данные граждан. Мол, так они будут лучше защищены. А людям подробностей никто доступно не объяснил», — рассказывает психолог.