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Published Сегодня, 11:47

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Updated Сегодня, 11:49

Психолог объяснила, почему ростовчане опасаются сбора биометрических данных

Психолог объяснила, почему ростовчане опасаются сбора биометрических данных

18 сентября 2023, 11:47
Фото: pxhere.com
Психолог объяснила, почему ростовчане опасаются сбора биометрических данных
Жители Дона выстраиваются в очереди у МФЦ, чтобы написать заявление об отказе от сбора биометрических данных. Массово отказаться от биометрии ростовчан заставило сообщение, «гуляющее» по соцсетям и мессенджерам. Семейный психолог Маргарита Титова рассказала RostovGazeta, чего так боятся люди.

По словам психолога, эта рассылка без всяких объяснений и уточнений просто посеяла панику, сформировав стадное чувство. «Насколько я знаю, государство просто изымет из банков и других организаций биометрические данные граждан. Мол, так они будут лучше защищены. А людям подробностей никто доступно не объяснил», — рассказывает психолог.

По мнению Маргариты Титовой, большинство ростовчан отказывается от сбора биометрии из-за страха, что персональная информация о них попадет к мошенникам.

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По мнению Маргариты Титовой, большинство ростовчан отказывается от сбора биометрии из-за страха, что персональная информация о них попадет к мошенникам.По мнению Маргариты Титовой, большинство ростовчан отказывается от сбора биометрии из-за страха, что персональная информация о них попадет к мошенникам.
По мнению Маргариты Титовой, большинство ростовчан отказывается от сбора биометрии из-за страха, что персональная информация о них попадет к мошенникам.
Фото: pxhere.com

«У людей уже сформирован негативный опыт на базе того, что банки, мобильные операторы и сайты в интернете продают телефонные номера, адреса электронной почты и даже паспортные данные. А биометрия — это уже более глубоко личная информация, не просто пароль или набор цифр», — отмечает специалист.

Маргарита Титова советует не поддаваться панике сразу после прочтения сомнительных рассылок в Интернете. Сперва нужно прочитать в законе, что предполагает сбор биометрических данных, и только потом решать, стоит ли отказываться от него.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане тысячами спешат в МФЦ, чтобы написать отказ от сбора биометрии.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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