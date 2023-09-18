Психолог объяснила, почему ростовчане опасаются сбора биометрических данных

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
По словам психолога, эта рассылка без всяких объяснений и уточнений просто посеяла панику, сформировав стадное чувство. «Насколько я знаю, государство просто изымет из банков и других организаций биометрические данные граждан. Мол, так они будут лучше защищены. А людям подробностей никто доступно не объяснил», — рассказывает психолог.
По мнению Маргариты Титовой, большинство ростовчан отказывается от сбора биометрии из-за страха, что персональная информация о них попадет к мошенникам.
«У людей уже сформирован негативный опыт на базе того, что банки, мобильные операторы и сайты в интернете продают телефонные номера, адреса электронной почты и даже паспортные данные. А биометрия — это уже более глубоко личная информация, не просто пароль или набор цифр», — отмечает специалист.
Маргарита Титова советует не поддаваться панике сразу после прочтения сомнительных рассылок в Интернете. Сперва нужно прочитать в законе, что предполагает сбор биометрических данных, и только потом решать, стоит ли отказываться от него.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане тысячами спешат в МФЦ, чтобы написать отказ от сбора биометрии.