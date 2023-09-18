Пытавшийся поджечь военкомат в Ростове-на-Дону хотел сменить пол

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
По информации канала, силовики задержали парня, намеревавшегося поджечь военкомат на улице Ленина. Говорится, что при обыске у него нашли бутылку с зажигательной смесью.
«Задержанный рассказал, что хочет стать трансгендером и перейти в девушку. Оказалось, что задание по поджогу он получил из Украины», — уточнил канал.
Отмечается, что у него обнаружили анкету на вступление в украинское подразделение. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее уголовное дело возбудили после диверсии на железной дороге в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.