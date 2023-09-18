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Пытавшийся поджечь военкомат в Ростове-на-Дону хотел сменить пол

Пытавшийся поджечь военкомат в Ростове-на-Дону хотел сменить пол

18 сентября 2023, 08:43
Фото: pxhere.com
Пытавшийся поджечь военкомат в Ростове-на-Дону хотел сменить пол
В Ростове-на-Дону подозреваемый в попытке поджога военкомата планировал сменить пол, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, силовики задержали парня, намеревавшегося поджечь военкомат на улице Ленина. Говорится, что при обыске у него нашли бутылку с зажигательной смесью.

«Задержанный рассказал, что хочет стать трансгендером и перейти в девушку. Оказалось, что задание по поджогу он получил из Украины», — уточнил канал.

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Отмечается, что у него обнаружили анкету на вступление в украинское подразделение. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее уголовное дело возбудили после диверсии на железной дороге в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Военкомат#Происшествие#Украина#Поджог#Трансгендер#Происшествия
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