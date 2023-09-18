Рекордные 13,4 млрд рублей ипотеки выдал Сбер за август в Ростовской области

«Мы отмечаем увеличение ипотечных сделок с июня в большинстве крупнейших регионов страны, среди них и Ростовская область», — отметил Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. По его словам, рекордным по выдаче ипотечных кредитов месяцем текущего года стал август. Салимов также добавил, что в банке фиксируют смещение интереса жителей региона в пользу приобретения жилья на первичном рынке: 66% против 34%.