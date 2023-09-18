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Рекордные 13,4 млрд рублей ипотеки выдал Сбер за август в Ростовской области

Рекордные 13,4 млрд рублей ипотеки выдал Сбер за август в Ростовской области

18 сентября 2023, 14:31
Фото: 1MI
Рекордные 13,4 млрд рублей ипотеки выдал Сбер за август в Ростовской области
В августе Сбербанк выдал жителям Ростовской области 13,4 миллиарда рублей кредитов на приобретение недвижимости. Это на 30% превосходит июльские показатели.

Основная доля по части выдачи ипотечных кредитов пришлась на программы банка с государственной поддержкой («Семейная ипотека», «Господдержка», «IT-ипотека»), в рамках которых жители Ростовской области получают возможность купить первичное жилье. В августе доля этих программ в общем объеме продаж составила 66%.

Всего за восемь месяцев текущего года Сбербанк в Ростовской области успел выдать 63 миллиарда рублей, что на 143% превосходит показатели прошлого года.

«Мы отмечаем увеличение ипотечных сделок с июня в большинстве крупнейших регионов страны, среди них и Ростовская область», — отметил Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. По его словам, рекордным по выдаче ипотечных кредитов месяцем текущего года стал август. Салимов также добавил, что в банке фиксируют смещение интереса жителей региона в пользу приобретения жилья на первичном рынке: 66% против 34%.

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