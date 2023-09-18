Ремонт Южного подъезда к Ростову-на-Дону завершили на месяц раньше срока

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Ремонт Южного подъезда к Ростову завершили на месяц раньше положенного срока. Работы по замене асфальта начались там в апреле и по графику должны были подойти к концу в октябре.
Ускориться подрядчику пришлось из-за возросшей нагрузки на трассу М-4 «Дон» и из-за сложностей выезда и въезда в город Батайск.
В ходе работ был не только заменен асфальт на Южном подъезде к Ростову. Также дорожники обновили съезды с трассы в Батайск, на Сальскую развязку и к памятнику «Танк Т-34».
Ранее водителям стали приходить штрафы за ремни с новых камер между Ростовом и Батайском.