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Южный подъезд к Ростову отремонтировали на месяц раньше раньше срока

Ремонт Южного подъезда к Ростову-на-Дону завершили на месяц раньше срока

18 сентября 2023, 17:17
Фото: Министерство транспорта Ростовской области
Южный подъезд к Ростову отремонтировали на месяц раньше раньше срока
Южный подъезд к Ростову отремонтировали на месяц раньше срока, сообщили в министерстве транспорта региона.

Ремонт Южного подъезда к Ростову завершили на месяц раньше положенного срока. Работы по замене асфальта начались там в апреле и по графику должны были подойти к концу в октябре.

Ускориться подрядчику пришлось из-за возросшей нагрузки на трассу М-4 «Дон» и из-за сложностей выезда и въезда в город Батайск.

На Южном подъезде к Ростову установили восемь камер
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В ходе работ был не только заменен асфальт на Южном подъезде к Ростову. Также дорожники обновили съезды с трассы в Батайск, на Сальскую развязку и к памятнику «Танк Т-34».

Ранее водителям стали приходить штрафы за ремни с новых камер между Ростовом и Батайском.

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