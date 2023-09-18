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Published Сегодня, 05:59

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Updated Сегодня, 06:01

Резкое потепление до 27 градусов ожидается в Ростовской области с 18 сентября

Резкое потепление до 27 градусов ожидается в Ростовской области с 18 сентября

18 сентября 2023, 05:59
Фото: 1MI
В Ростовской области на этой неделе может потеплеть и температура поднимется до 27 градусов, сообщили синоптики.

В понедельник, 18 сентября, в Ростове погода будет переменчивой, но осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду, а температура поднимется до 24 градусов.

Однако по всей области температура будет различаться. Так, на юге днем столбик термометра достигнет отметки 27 градусов.

Во вторник, 19 сентября, в Ростове сохранится сильный ветер, температура воздуха будет колебаться от 10…12° ночью и достигнет 25 градусов днем.

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В среду, 20 сентября, сохранятся аналогичные погодные условия, а столбики термометров покажут 26 градусов.

В четверг и пятницу температура продолжит повышаться и достигнет отметки 28°. Скорость ветра при этом уменьшится до 5-7 метров в секунду.

Ранее в Ростове из-за сильного ветра ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили.

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