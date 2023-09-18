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Ростовчанам начали выплачивать деньги после падения беспилотника в центре города

Пострадавшим от падения беспилотника в Ростове выплатили от 10 до 20 тыс рублей

18 сентября 2023, 13:59
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанам начали выплачивать деньги после падения беспилотника в центре города
В Ростове-на-Дону перечислили деньги местным жителям, чье имущество пострадало из-за падения беспилотника, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в ночь на 7 сентября в небе над Ростовом были сбили два беспилотника, один из которых упал в центре города, другой — за его пределами. В результате пострадал один человек, оказались также повреждены здания и автомобили.

После этого губернатор заявил, что ростовчане, чье имущество пострадало в этой атаке, получат выплаты. Теперь стало известно, что помощь уже начали оказывать.

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«По 10 тысяч рублей получили 37 человек, а 10 гражданам выплатили по 20 тысяч рублей. Эта работа продолжается», — прокомментировали в правительстве.

О том, сколько всего выделили денег на эти цели, не уточнялось. Материал о том, как произошло падение беспилотника, читайте по ссылке.

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