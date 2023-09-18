Пострадавшим от падения беспилотника в Ростове выплатили от 10 до 20 тыс рублей

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Напомним, что в ночь на 7 сентября в небе над Ростовом были сбили два беспилотника, один из которых упал в центре города, другой — за его пределами. В результате пострадал один человек, оказались также повреждены здания и автомобили.
После этого губернатор заявил, что ростовчане, чье имущество пострадало в этой атаке, получат выплаты. Теперь стало известно, что помощь уже начали оказывать.
«По 10 тысяч рублей получили 37 человек, а 10 гражданам выплатили по 20 тысяч рублей. Эта работа продолжается», — прокомментировали в правительстве.
О том, сколько всего выделили денег на эти цели, не уточнялось. Материал о том, как произошло падение беспилотника, читайте по ссылке.