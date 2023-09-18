Скорая с тяжелым пациентом столкнулась с грузовиком в Ростовской области

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
Дорожная авария произошла сегодня на трассе «Ростов — Ставрополь». Там водитель грузовика «МАН», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество машине скорой помощи. Та ехала с включенными маяками по встречной и везла в Ростов больного с обширным инфарктом.
Травмы в аварии получили водитель, фельдшер и пациент скорой. Сейчас они находятся в больнице.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее помощника депутата в Шахтах отправили в колонию за подставные ДТП.