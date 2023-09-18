Скорая с тяжелым пациентом столкнулась с грузовиком в Ростовской области

Дорожная авария произошла сегодня на трассе «Ростов — Ставрополь». Там водитель грузовика «МАН», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество машине скорой помощи. Та ехала с включенными маяками по встречной и везла в Ростов больного с обширным инфарктом.