rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:51

Published Сегодня, 19:51

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

ДТП с участием скорой и грузовика произошло под Ростовом

Скорая с тяжелым пациентом столкнулась с грузовиком в Ростовской области

18 сентября 2023, 19:51
Фото: 1MI
ДТП с участием скорой и грузовика произошло под Ростовом
В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи и грузовиком, рассказали в ГИБДД.

Дорожная авария произошла сегодня на трассе «Ростов — Ставрополь». Там водитель грузовика «МАН», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество машине скорой помощи. Та ехала с включенными маяками по встречной и везла в Ростов больного с обширным инфарктом.

Молодой косметолог из Таганрога погибла в ДТП с пьяным водителем Infiniti
Узнать подробнее

Травмы в аварии получили водитель, фельдшер и пациент скорой. Сейчас они находятся в больнице.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее помощника депутата в Шахтах отправили в колонию за подставные ДТП.

Читайте также:
Помощника депутата в Шахтах отправили в колонию за подставные ДТПЭксперт рассказал, как компенсировать ростовчанам ущерб при ДТП с военной машинойИномарку откинуло на пешехода во время ДТП на Каскадной в Ростове
#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#ДТП#Полиция#Происшествие
Подпишитесь
В Ростовской области ловят диверсантов и меняют кладбища усилиями зэков
Сегодня, 17:22
Стало известно, по какой статье арестован экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов
Сегодня, 16:51
Врач рассказал, почему штамм COVID-19 «пирола» может быть опасным для ростовчан
Сегодня, 14:17
В Ростовской области мясная продукция ряда брендов подорожала почти на 240%
Сегодня, 12:13
ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет, способных долететь до Ростова
Сегодня, 12:27
Появилось видео допроса сообщника диверсанта-трансгендера в Ростовской области
Сегодня, 13:10