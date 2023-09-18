Стало известно, по какой статье арестован экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Ленинский суд Ростова 16 сентября отправил под стражу бывшего главу управления торговли города Константина Тихонова. В заключении он проведет больше месяца — до 24 октября.
В пресс-службе судов региона уточнили, что Тихонова подозревают в превышении должностных полномочий. Ранее СМИ писали, что он стал очередным фигурантом дела о полицейском ОПГ Ростова. Его имя появилось в деле после допроса задержанного замначальника ОП №4.
Официальных подробностей расследования в отношении Тихонова пока нет.
Напомним, дело о полицейском ОПГ в Ростове расследуется уже несколько месяцев. Его фигурантами стали некоторые сотрудники полиции и чиновники. Они за взятки покрывали незаконные табачные ларьки в городе.
О Тихонове же известно, что из управления торговли Ростова он перешел на пост главы Ленинского района города. Однако 3 июля, в разгар расследования дела о полицейском ОПГ, решил покинуть свой пост.