Стало известно, по какой статье арестован экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов

В пресс-службе судов региона уточнили, что Тихонова подозревают в превышении должностных полномочий. Ранее СМИ писали, что он стал очередным фигурантом дела о полицейском ОПГ Ростова. Его имя появилось в деле после допроса задержанного замначальника ОП №4.