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Экс-главу управления торговли Ростова Константина Тихонова заключили под стражу

Стало известно, по какой статье арестован экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов

18 сентября 2023, 16:51
Фото: Администрация Ростова
Экс-главу управления торговли Ростова Константина Тихонова заключили под стражу
Экс-главу управления торговли Ростова Константина Тихонова заключили под стражу в деле о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе судов региона.

Ленинский суд Ростова 16 сентября отправил под стражу бывшего главу управления торговли города Константина Тихонова. В заключении он проведет больше месяца — до 24 октября.

В пресс-службе судов региона уточнили, что Тихонова подозревают в превышении должностных полномочий. Ранее СМИ писали, что он стал очередным фигурантом дела о полицейском ОПГ Ростова. Его имя появилось в деле после допроса задержанного замначальника ОП №4.

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Официальных подробностей расследования в отношении Тихонова пока нет.

Напомним, дело о полицейском ОПГ в Ростове расследуется уже несколько месяцев. Его фигурантами стали некоторые сотрудники полиции и чиновники. Они за взятки покрывали незаконные табачные ларьки в городе.

О Тихонове же известно, что из управления торговли Ростова он перешел на пост главы Ленинского района города. Однако 3 июля, в разгар расследования дела о полицейском ОПГ, решил покинуть свой пост.

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