Стало известно о задержании экс-главы управления торговли Ростова по делу ОПГ полиции

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Ранее силовики задержали более 20 человек, в том числе правоохранителей за крышевание магазинов. Им вменяют получение денег от владельцев торговых точек взамен на спокойную работу.
Теперь издание написало о задержании Тихонова, который тогда курировал сферу торговли. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Его имя появилось в деле за счет задержанного замначальника ОП №4. Он дал понять, что Тихонов мог быть в доле», — сообщил изданию собственный источник.
Напомним, что Тихонов ушел из управления и возглавил Ленинский район Ростова. Однако 3 июля он неожиданно покинул этот пост.
Читайте также о том, как в Ростовской области выросло число задержанных экстремистов и членов ОПГ.