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Стало известно о задержании экс-главы управления торговли Ростова по делу ОПГ полиции

Стало известно о задержании экс-главы управления торговли Ростова по делу ОПГ полиции

18 сентября 2023, 14:21
Фото: rostov-gorod.ru
Стало известно о задержании экс-главы управления торговли Ростова по делу ОПГ полиции
Бывшего главу управления торговли Ростова-на-Дону Константина Тихонова задержали в рамках уголовного дела об ОПГ полиции, сообщает 1Rnd.

Ранее силовики задержали более 20 человек, в том числе правоохранителей за крышевание магазинов. Им вменяют получение денег от владельцев торговых точек взамен на спокойную работу.

Теперь издание написало о задержании Тихонова, который тогда курировал сферу торговли. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«Его имя появилось в деле за счет задержанного замначальника ОП №4. Он дал понять, что Тихонов мог быть в доле», — сообщил изданию собственный источник.

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Напомним, что Тихонов ушел из управления и возглавил Ленинский район Ростова. Однако 3 июля он неожиданно покинул этот пост.

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