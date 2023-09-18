Стало известно, за что задержали экс-главу управления торговли Ростова

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В Ростове стал известен очередной фигурант громкого дела о полицейском ОПГ. Правоохранительные органы задержали бывшего главу управления торговли Ростова Константина Тихонова.
«Его имя появилось в деле за счет задержанного замначальника ОП №4. Он дал понять, что Тихонов мог быть в доле», — приводит слова источника в правоохранительных органах СМИ.
Официальных подробностей о задержании Тихонова пока не поступало.
Информация уточняется.
Напомним, дело о полицейском ОПГ в Ростове расследуется уже несколько месяцев. Его фигурантами стали некоторые сотрудники полиции и чиновники. Они за взятки покрывали незаконные табачные ларьки в городе.
О Тихонове же известно, что из управления торговли Ростова он перешел на пост главы Ленинского района города. Однако 3 июля, в разгар расследования дела о полицейском ОПГ, решил покинуть свой пост.