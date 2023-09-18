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Стали известны подробности задержания экс-главы управления торговли Ростова Тихонова

Стало известно, за что задержали экс-главу управления торговли Ростова

18 сентября 2023, 15:00
Фото: 1MI
Стали известны подробности задержания экс-главы управления торговли Ростова Тихонова
Экс-главу управления торговли Ростова задержали по громкому делу о полицейском ОПГ, пишет 1рнд.

В Ростове стал известен очередной фигурант громкого дела о полицейском ОПГ. Правоохранительные органы задержали бывшего главу управления торговли Ростова Константина Тихонова.

Стало известно о задержании экс-главы управления торговли Ростова по делу ОПГ полиции
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«Его имя появилось в деле за счет задержанного замначальника ОП №4. Он дал понять, что Тихонов мог быть в доле», — приводит слова источника в правоохранительных органах СМИ.

Официальных подробностей о задержании Тихонова пока не поступало.

Информация уточняется.

Напомним, дело о полицейском ОПГ в Ростове расследуется уже несколько месяцев. Его фигурантами стали некоторые сотрудники полиции и чиновники. Они за взятки покрывали незаконные табачные ларьки в городе.

О Тихонове же известно, что из управления торговли Ростова он перешел на пост главы Ленинского района города. Однако 3 июля, в разгар расследования дела о полицейском ОПГ, решил покинуть свой пост.

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