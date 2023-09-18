Участник СВО из Батайска, в которого стреляли 12 раз, рассказал о самочувствии

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В начале сентября происшествие случилось в парке имени Ленина в Батайске. Там группа мужчин напала на участника СВО и его девушку. Бойца избили, а когда он вместе с возлюбленной убегал, в него выпустили 12 травматических пуль.
Сейчас мужчина продолжает восстановление после нападения. Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что приехал в родной Батайск в отпуск. На фронте серьезные ранения его миновали, однако едва не погиб он именно на родине.
Конфликт между бойцом и нападавшими разгорелся как раз из-за того, что тот участвовал в СВО. Сначала мужчины оскорбляли его, а затем накинулись с кулаками и травматическим оружием.
Сейчас участник СВО продолжает ходить на перевязки, у его сняли 11 швов. Раны бойца кровоточат. Лечение займет несколько месяцев, на это время боец останется дома.
Напомним, полицейские задержали главного зачинщика нападения на участника СВО. Им оказался Гусейнов Аразу Айдын оглы. В его отношении возбуждено дело о покушении на убийство.