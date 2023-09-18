В Ростове назвали подробности задержания самокатчика при попытке поджечь военкомат

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Она рассказала, что молодого человека задержали якобы за попытку поджечь военкомат по заданию из Украины. Из видео становится понятно, что он хотел бросить в окна бутылки с загоревшейся жидкостью.
«Во время обыска обнаружили заявление с просьбой вступить в ВСУ», — уточнила Радулова. Но никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону осудили мужчину за попытку поджечь военкомат. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове-на-Дону назвали подозреваемого в диверсии на железной дороге.