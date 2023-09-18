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Published Сегодня, 17:22

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Updated Сегодня, 17:24

В Ростовской области ловят диверсантов и изменяют кладбища усилиями зэков

В Ростовской области ловят диверсантов и меняют кладбища усилиями зэков

18 сентября 2023, 17:22
Фото: Tomás Castelazo/cc by sa 2.5/wikimedia.org
В Ростовской области ловят диверсантов и изменяют кладбища усилиями зэков
В Ростовской области задержали двух диверсантов, работавших на СБУ, тем временем заключенные изготовят для ростовских кладбищ контейнеры для мусора, а автомобильные товары в регионе подорожали на сотни процентов.

Апгрейд кладбищ

В управлении ФСИН Ростовской области сообщили, что заключенные из колонии №15 в Батайске изготовят контейнерные площадки для кладбищ.

Заказчиком продукции выступила «Служба городских кладбищ Ростова-на-Дону». Учреждение уже заключило контракт на изготовление контейнеров Его стоимость превышает шесть миллионов рублей.

Во ФСИН добавили, что проект поможет трудоустроить десять осужденных.

Кладбища изменятся в Ростове-на-Дону из-за заключенных
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Автомобиль теперь роскошь

RostovGazeta заявили на портале «Продажи.РФ», что в Ростовской области стоимость автомобильных товаров в последнее время выросла на 48%.

Значительней всего подорожали автомобильные зарядные устройства — до 701% за последние два года. Их цена зависит от конкретного поставщика. Так, зарядки Olmio подорожали на 68%, Hoco — 89%, Deppa — 146%, AVS — на 701%.

Подорожали и автомобильные сигнальные лампы. Koito — на 376%, Philips — на 303%.

Инфляция коснулась и масляных фильтров, некоторые подорожали более чем на 100%. Стеклоомывающая жидкость Bubble Gum выросла в цене на 5,3 тысячи процентов, Spectrol — на 86%, при этом некоторые другие марки опустились в цене.

Стеклоомывающая жидкость Bubble Gum выросла в цене на 5,3 тысячи процентовСтеклоомывающая жидкость Bubble Gum выросла в цене на 5,3 тысячи процентов
Стеклоомывающая жидкость Bubble Gum выросла в цене на 5,3 тысячи процентов
Фото: pxhere.com
Автотовары подорожали на сотни процентов в Ростовской области
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Выбрал другой пол и чужую страну

В Ростовской области задержаны двое диверсантов, подозреваемые в попытке поджечь военкомат. Диверсию они готовили по указке СБУ.

С кураторами диверсанты переписывалась в социальных сетях. Целью поджога стал один из военкоматов в Ростове. Молодые люди подготовили зажигательные смеси и прибыли к учреждению. Однако там были задержаны полицией.

После диверсии молодые люди планировали уехать в Украину. Один из них также намеревался сменить пол.

Отметим, что официальных подробностей расследования пока не поступало.

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