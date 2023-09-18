В Ростовской области ловят диверсантов и меняют кладбища усилиями зэков

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В управлении ФСИН Ростовской области сообщили, что заключенные из колонии №15 в Батайске изготовят контейнерные площадки для кладбищ.
Заказчиком продукции выступила «Служба городских кладбищ Ростова-на-Дону». Учреждение уже заключило контракт на изготовление контейнеров Его стоимость превышает шесть миллионов рублей.
Во ФСИН добавили, что проект поможет трудоустроить десять осужденных.
Автомобиль теперь роскошь
RostovGazeta заявили на портале «Продажи.РФ», что в Ростовской области стоимость автомобильных товаров в последнее время выросла на 48%.
Значительней всего подорожали автомобильные зарядные устройства — до 701% за последние два года. Их цена зависит от конкретного поставщика. Так, зарядки Olmio подорожали на 68%, Hoco — 89%, Deppa — 146%, AVS — на 701%.
Подорожали и автомобильные сигнальные лампы. Koito — на 376%, Philips — на 303%.
Инфляция коснулась и масляных фильтров, некоторые подорожали более чем на 100%. Стеклоомывающая жидкость Bubble Gum выросла в цене на 5,3 тысячи процентов, Spectrol — на 86%, при этом некоторые другие марки опустились в цене.
Выбрал другой пол и чужую страну
В Ростовской области задержаны двое диверсантов, подозреваемые в попытке поджечь военкомат. Диверсию они готовили по указке СБУ.
С кураторами диверсанты переписывалась в социальных сетях. Целью поджога стал один из военкоматов в Ростове. Молодые люди подготовили зажигательные смеси и прибыли к учреждению. Однако там были задержаны полицией.
После диверсии молодые люди планировали уехать в Украину. Один из них также намеревался сменить пол.
Отметим, что официальных подробностей расследования пока не поступало.