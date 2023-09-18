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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Мясо подорожало на 239% в Ростовской области

В Ростовской области мясная продукция ряда брендов подорожала почти на 240%

18 сентября 2023, 12:13
Фото: 1MI
Мясо подорожало на 239% в Ростовской области
В Ростовской области за последнее время резко выросла в цене мясная продукция, сообщили RostovGazeta на портале «Продажи.Рф».

В целом за последнее время продукты питания в магазинах увеличились в цене на 7,4%.

Конечная стоимость продукта зависит от производителя. Так, мясная продукция бренда «Останкино» за последние два года выросло в цене на 239%, «Индилайт» — 29%, «Владимирский Стандарт» — 202%.

Вместе с этим мясо поставщика «Ближние горки» стало дешевле на 72%, «Мясо Есть!» — 6%, «Праймбиф» — 11%. Некоторые виды паштета за это время подорожали на 30-40%, а другие, наоборот, стали дешевле.

Автотовары подорожали на сотни процентов в Ростовской области
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Кроме того, выросли цены на муку, молочные напитки, морепродукты, майонез, круассаны и крабовые палочки. Подорожание также коснулось кетчупа и кваса.

Замороженные овощи Hortex стали дороже на 39%, «Витамин мираторг» — 5%, а «Бондюэль» оказались дешевле на 46%.

Добавим, что автотовары подорожали на сотни процентов в Ростовской области

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