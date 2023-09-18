В Ростовской области мясная продукция ряда брендов подорожала почти на 240%

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В целом за последнее время продукты питания в магазинах увеличились в цене на 7,4%.
Конечная стоимость продукта зависит от производителя. Так, мясная продукция бренда «Останкино» за последние два года выросло в цене на 239%, «Индилайт» — 29%, «Владимирский Стандарт» — 202%.
Вместе с этим мясо поставщика «Ближние горки» стало дешевле на 72%, «Мясо Есть!» — 6%, «Праймбиф» — 11%. Некоторые виды паштета за это время подорожали на 30-40%, а другие, наоборот, стали дешевле.
Кроме того, выросли цены на муку, молочные напитки, морепродукты, майонез, круассаны и крабовые палочки. Подорожание также коснулось кетчупа и кваса.
Замороженные овощи Hortex стали дороже на 39%, «Витамин мираторг» — 5%, а «Бондюэль» оказались дешевле на 46%.
Добавим, что автотовары подорожали на сотни процентов в Ростовской области