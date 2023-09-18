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В Ростовской области осудили экс-сотрудников «Теплоэнерго» за хищения денег

В Ростовской области осудили экс-сотрудников «Теплоэнерго» за хищения денег

18 сентября 2023, 11:18
Фото: donland.ru
В Ростовской области осудили экс-сотрудников «Теплоэнерго» за хищения денег
В Ростовской области огласили приговор троим сотрудникам компании «Теплоэнерго» по делу о мошенничестве, сообщили в региональном УСКР.

Обвиняемыми оказались бывший главный бухгалтер компании и двое ее подчиненных. По данным следствия, в 2020 и 2021 году они составляли подложные договоры о якобы проведенных работах.

«После этого они подписывали документы от имени директора и передавали в кассу. Таким образом было похищено 420 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

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В результате возбудили уголовное дело, после чего обвиняемые погасили размер ущерба. Теперь бывшего главного бухгалтера и одну из подчиненных приговорили к четырем годам заключения условно. Их подельнице дали три года колонии условно.

Ранее пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти 8 миллионов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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