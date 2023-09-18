В Ростовской области осудили экс-сотрудников «Теплоэнерго» за хищения денег

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Обвиняемыми оказались бывший главный бухгалтер компании и двое ее подчиненных. По данным следствия, в 2020 и 2021 году они составляли подложные договоры о якобы проведенных работах.
«После этого они подписывали документы от имени директора и передавали в кассу. Таким образом было похищено 420 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
В результате возбудили уголовное дело, после чего обвиняемые погасили размер ущерба. Теперь бывшего главного бухгалтера и одну из подчиненных приговорили к четырем годам заключения условно. Их подельнице дали три года колонии условно.
Ранее пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти 8 миллионов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.