Ветреную и теплую погоду пообещали ростовчанам с 20 сентября

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В понедельник воздух прогреется до 24 градусов и будет облачно. Во вторник столбики термометров покажут 25 градусов.
В среду, 20 сентября, сохранятся такие же погодные условия, но может усилиться ветер до пяти метров в секунду. Ближе к выходным ветер станет еще сильнее.
На этой неделе осадков не ожидается, а к субботе температура поднимется до 26 градусов. По ночам она будет опускаться до 14 градусов.
Ранее таксисты в Ростове поднимали цены в три раза из-за тропического ливня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.