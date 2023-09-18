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Ветреную и теплую погоду пообещали ростовчанам с 20 сентября

Ветреную и теплую погоду пообещали ростовчанам с 20 сентября

18 сентября 2023, 05:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе сложится теплая погода и может усилиться ветер, сообщили синоптики.

В понедельник воздух прогреется до 24 градусов и будет облачно. Во вторник столбики термометров покажут 25 градусов.

В среду, 20 сентября, сохранятся такие же погодные условия, но может усилиться ветер до пяти метров в секунду. Ближе к выходным ветер станет еще сильнее.

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На этой неделе осадков не ожидается, а к субботе температура поднимется до 26 градусов. По ночам она будет опускаться до 14 градусов.

Ранее таксисты в Ростове поднимали цены в три раза из-за тропического ливня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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