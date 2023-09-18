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Published Сегодня, 14:32

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Updated Сегодня, 14:34

Власти Ростовской области заявили, что ряд АЗС имеют запас топлива лишь на один день

Власти Ростовской области заявили, что ряд АЗС имеют запас топлива лишь на один день

18 сентября 2023, 14:32
Фото: 1MI
Власти Ростовской области заявили, что ряд АЗС имеют запас топлива лишь на один день

Власти Ростовской области рассказали, как решают проблему с топливом на АЗС

Из-за высокого спроса обеспеченность дизельным топливом на АЗС в Ростовской области составляет один день, заявили в правительстве региона.

Власти Ростовской области заверяют, что решают проблему с дефицитом топлива на АЗС. Сейчас, по оценкам чиновников, заправочные станции «работают стабильно». Там, где бензина все-таки не хватает, особенно вдоль трассы М-4, организуют подвоз топлива.

Из-за высокого спроса на дизельное топливо его обеспеченность на некоторых АЗС составляет всего лишь один день.

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Дефицит бензина власти снова объяснили плановым ремонтом на газоперерабатывающих предприятиях, полевыми работами, а также повышенным трафиком через регион.

Ранее RostovGazeta подробно разобралась, что происходит с бензином в Ростовской области.

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