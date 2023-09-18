Власти Ростовской области заявили, что ряд АЗС имеют запас топлива лишь на один день

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Власти Ростовской области заверяют, что решают проблему с дефицитом топлива на АЗС. Сейчас, по оценкам чиновников, заправочные станции «работают стабильно». Там, где бензина все-таки не хватает, особенно вдоль трассы М-4, организуют подвоз топлива.
Из-за высокого спроса на дизельное топливо его обеспеченность на некоторых АЗС составляет всего лишь один день.
Дефицит бензина власти снова объяснили плановым ремонтом на газоперерабатывающих предприятиях, полевыми работами, а также повышенным трафиком через регион.
Ранее RostovGazeta подробно разобралась, что происходит с бензином в Ростовской области.