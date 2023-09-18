Власти Ростовской области заявили, что ряд АЗС имеют запас топлива лишь на один день

Власти Ростовской области заверяют, что решают проблему с дефицитом топлива на АЗС. Сейчас, по оценкам чиновников, заправочные станции «работают стабильно». Там, где бензина все-таки не хватает, особенно вдоль трассы М-4, организуют подвоз топлива.