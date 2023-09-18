Военкор заявил об опознании в Ростове тел экипажа Ми-8, убитого предателем

Ранее «Царьград.ТВ» писал о летчике-предателе, который угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправил его на Украину. Издание уточняло, что экипаж могли убить из-за оказанного сопротивления. Но подтверждений этому тоже до сих пор нет.