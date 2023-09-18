Военкор заявил об опознании в Ростове тел экипажа Ми-8, убитого предателем

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Канал сообщил, что тела якобы застреленных людей опознали в Ростове и теперь их передадут родственникам. Говорится, что речь идет об экипаже Ми-8.
«Тела в ужасном состоянии, над ними издевались», — уточнил канал. Однако никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Пользователи оставили более 400 комментариев и заявили, что виновных нужно привлечь к ответственности.
Ранее «Царьград.ТВ» писал о летчике-предателе, который угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправил его на Украину. Издание уточняло, что экипаж могли убить из-за оказанного сопротивления. Но подтверждений этому тоже до сих пор нет.
Ранее в Ростове-на-Дону дали 14 лет колонии ефрейтору Илье Трачуку за госизмену.