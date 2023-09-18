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Военкор заявил об опознании в Ростове тел экипажа Ми-8, убитого предателем

Военкор заявил об опознании в Ростове тел экипажа Ми-8, убитого предателем

18 сентября 2023, 05:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону удалось опознать тела убитого летчиком-предателем экипажа вертолета, пишет Telegram-канал «Воевода Вещает».

Канал сообщил, что тела якобы застреленных людей опознали в Ростове и теперь их передадут родственникам. Говорится, что речь идет об экипаже Ми-8.

«Тела в ужасном состоянии, над ними издевались», — уточнил канал. Однако никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Пользователи оставили более 400 комментариев и заявили, что виновных нужно привлечь к ответственности.

Ранее «Царьград.ТВ» писал о летчике-предателе, который угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправил его на Украину. Издание уточняло, что экипаж могли убить из-за оказанного сопротивления. Но подтверждений этому тоже до сих пор нет.

Ранее в Ростове-на-Дону дали 14 лет колонии ефрейтору Илье Трачуку за госизмену.

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