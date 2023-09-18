rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Врач рассказал, когда в Ростовской области введут масочный режим

Врач рассказал, когда в Ростовской области введут масочный режим

18 сентября 2023, 09:59
Фото: 1MI
Врач рассказал, когда в Ростовской области введут масочный режим

Когда введут масочный режим в Ростовской области

Сильного роста пациентов с ОРВИ и гриппом в Ростовской области пока не наблюдается, хотя в некоторых регионах России рост заболеваемости зафиксирован, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Медики рассказывают, что новая после лета волна ОРВИ и гриппа в Ростовской области приходится на первую декаду сентября, когда люди возвращаются домой с морей. Как правило, днем в сентябре еще по-прежнему жарко, а по утрам уже холодно. Горожане тепло не одеваются, бегут на работу и простужаются.

«Однако сегодня мы не наблюдаем большого роста числа заболевших. Как выявляли в поликлинике единичные случаи, так и продолжаем. Массового заболевания нет», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.

Собеседник добавляет, что врачи фильтра круглый год работают в масках. Но если в регионе введут масочный режим, то все дончане будут надевать маски в местах массового скопления людей — в автобусах, в торговых центрах, в магазинах.

Минздрав поручил вводить масочный режим в Ростовской области при росте заболеваемости
Узнать подробнее
Собеседник добавляет, что врачи фильтра круглый год работают в масках. Собеседник добавляет, что врачи фильтра круглый год работают в масках.
Собеседник добавляет, что врачи фильтра круглый год работают в масках.
Фото: 1MI

«Скорее всего, если будет объявлен масочный режим, параллельно при входе в поликлинику людям начнут измерять температуру — то, что мы делали, когда боролись с коронавирусом», — делится мыслями доктор.

Медики подчеркивают, что если возникнет необходимость в масочном режиме — на это будут специальные распоряжения.

А пока врачи советуют ростовчанам надевать маску в случае болезни и обязательно оставаться дома. Маска, по словам докторов, защитит от заражения членов семьи.

«При ярко выраженных симптомах лучше не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом. Но если человек собрался в поликлинику, то обращаться следует сразу в фильтр — это специальная выделенная зона, где сотрудники окажут всю необходимую медицинскую помощь», — резюмирует терапевт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что прививать от гриппа в Ростовской области начали в августе.

Прививать от гриппа начали в Ростовской области в августе
Узнать подробнее
Читайте также:
Где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезньВрач рассказал, кому в Ростове надо делать прививку от дифтерииРостовский врач разъяснил, почему прививку от COVID-19 лучше сделать летом
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
Подпишитесь
Кладбища изменятся в Ростове-на-Дону из-за заключенных
Сегодня, 10:59
Помощника депутата в Шахтах отправили в колонию за подставные ДТП
Сегодня, 09:57
Эксперт рассказал, как компенсировать ростовчанам ущерб при ДТП с военной машиной
Сегодня, 09:11
Пытавшийся поджечь военкомат в Ростове-на-Дону хотел сменить пол
Сегодня, 08:43
Почему в Ростовской области нет почетных званий, как в Краснодарском крае
Сегодня, 07:40