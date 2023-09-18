Врач рассказал, когда в Ростовской области введут масочный режим

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Медики рассказывают, что новая после лета волна ОРВИ и гриппа в Ростовской области приходится на первую декаду сентября, когда люди возвращаются домой с морей. Как правило, днем в сентябре еще по-прежнему жарко, а по утрам уже холодно. Горожане тепло не одеваются, бегут на работу и простужаются.
«Однако сегодня мы не наблюдаем большого роста числа заболевших. Как выявляли в поликлинике единичные случаи, так и продолжаем. Массового заболевания нет», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
Собеседник добавляет, что врачи фильтра круглый год работают в масках. Но если в регионе введут масочный режим, то все дончане будут надевать маски в местах массового скопления людей — в автобусах, в торговых центрах, в магазинах.
«Скорее всего, если будет объявлен масочный режим, параллельно при входе в поликлинику людям начнут измерять температуру — то, что мы делали, когда боролись с коронавирусом», — делится мыслями доктор.
Медики подчеркивают, что если возникнет необходимость в масочном режиме — на это будут специальные распоряжения.
А пока врачи советуют ростовчанам надевать маску в случае болезни и обязательно оставаться дома. Маска, по словам докторов, защитит от заражения членов семьи.
«При ярко выраженных симптомах лучше не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом. Но если человек собрался в поликлинику, то обращаться следует сразу в фильтр — это специальная выделенная зона, где сотрудники окажут всю необходимую медицинскую помощь», — резюмирует терапевт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что прививать от гриппа в Ростовской области начали в августе.