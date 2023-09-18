Врач рассказал, когда в Ростовской области введут масочный режим

Медики рассказывают, что новая после лета волна ОРВИ и гриппа в Ростовской области приходится на первую декаду сентября, когда люди возвращаются домой с морей. Как правило, днем в сентябре еще по-прежнему жарко, а по утрам уже холодно. Горожане тепло не одеваются, бегут на работу и простужаются.