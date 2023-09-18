Врач рассказал, почему штамм COVID-19 «пирола» может быть опасным для ростовчан

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По словам медиков поликлиники, появление нового варианта коронавируса «пирола» вызывает опасения у специалистов. Дело в том, что он серьезно отличается от предыдущих подвидов «омикрона».
«У „пиролы“ выявлено много мутаций, появились новые свойства», — уточняет врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Медики разъясняют, что новые белки вируса, к которым еще не приучен иммунитет человека, могут привести к росту заболеваемости.
«А если заразится большое количество людей, то не исключено, что пациенты, которые находятся в зоне риска, могут переносить болезнь очень тяжело. Цена ошибки велика, поэтому надо быть настороже», — сходятся во мнении доктора.
Пока ростовские медики не исключают, что «пирола» может стать сезонным заболеванием. Однако, по их словам, за этим важно строго следить.
«И, главное, что при первых симптомах недомогания людям надо сразу обращаться за помощью в поликлинику, а не рассчитывать на авось», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Ростове.