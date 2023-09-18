ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет, способных долететь до Ростова

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности, а также задействовали беспилотники. Целью стали ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — уточнили в министерстве.
Ранее СМИ писали, что Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow, радиус поражения которых составляет 250 километров. их дальность позволяет достать до Ростовской области и других регионов России.
До этого туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц.