rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет, способных долететь до Ростова

ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет, способных долететь до Ростова

18 сентября 2023, 12:27
Фото: mil.ru
ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет, способных долететь до Ростова
Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, которые могли достать до Ростовской области, об операции сообщили в Минобороны.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности, а также задействовали беспилотники. Целью стали ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — уточнили в министерстве.

Экспонаты, пострадавшие от ракеты в музее Таганрога, начали восстанавливать в Питере
Узнать подробнее

Ранее СМИ писали, что Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow, радиус поражения которых составляет 250 километров. их дальность позволяет достать до Ростовской области и других регионов России.

До этого туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц.

Читайте также:
Экспонаты, пострадавшие от ракеты в музее Таганрога, начали восстанавливать в ПитереУкраина намекнула, что ударила по Севастополю ракетами, способными достать до РостоваПрезидент Путин подарил школьнице из Ростова ключ управления пуском ракеты
#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Таганрог#ВС РФ#Ракеты#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Storm Shadow#Минобороны
Подпишитесь
Врач рассказал, когда в Ростовской области введут масочный режим
Сегодня, 09:59
Кладбища изменятся в Ростове-на-Дону из-за заключенных
Сегодня, 10:59
Помощника депутата в Шахтах отправили в колонию за подставные ДТП
Сегодня, 09:57
Эксперт рассказал, как компенсировать ростовчанам ущерб при ДТП с военной машиной
Сегодня, 09:11
Пытавшийся поджечь военкомат в Ростове-на-Дону хотел сменить пол
Сегодня, 08:43
Почему в Ростовской области нет почетных званий, как в Краснодарском крае
Сегодня, 07:40