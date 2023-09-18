Высыпайтесь для поддержания энергии

Когда световой день становится короче, многие из нас чувствуют сонливость: даже если мы хорошо выспались ночью, после обеда глаза начинают закрываться и хочется полежать. Если мы дома, то можно поспать немного, но что делать, если мы на работе? Расскажем, как бодрствовать без кофе и энергетиков где угодно и в любое время суток, пишет NEWS.ru .