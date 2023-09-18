Высыпайтесь для поддержания энергии

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Когда световой день становится короче, многие из нас чувствуют сонливость: даже если мы хорошо выспались ночью, после обеда глаза начинают закрываться и хочется полежать. Если мы дома, то можно поспать немного, но что делать, если мы на работе? Расскажем, как бодрствовать без кофе и энергетиков где угодно и в любое время суток, пишет NEWS.ru .
Как бодрствовать без кофе утром
Эти советы пригодятся тем, кто решил отказаться от кофеина по причинам беременности или по рекомендации врача. Чтобы избавиться от зависимости от кофеина, организму может потребоваться несколько дней до нескольких недель. И все это время нам нужно быть бодрыми, работать и заниматься обычными делами.
В данном случае проще предупредить появление сонливости, чем бороться с ней. Поэтому важно следовать нескольким простым рекомендациям.
Высыпайтесь. Звучит просто, но это бесплатно. Здоровому взрослому человеку нужно около восьми часов сна в день, по оценке некоторых врачей. Если мы будем спать столько каждый день, то недосыпа не будет.
Соблюдайте режим дня. Когда мы отказываемся от какого-то продукта, который мы обычно употребляем, может начаться синдром отмены. То же самое происходит, например, когда мы бросаем курить. В этот момент очень важно не сломиться и не вернуться к тому, от чего мы отказались. Строгий режим дня поможет быть дисциплинированными и соблюдать ограничения будет легче.
Ложитесь спать сегодня, а не завтра. Проще говоря, идите спать до полуночи. По мнению некоторых специалистов, организм получает самый качественный отдых до трех часов ночи, поэтому в это время нужно глубоко спать.
Утром, когда просыпаетесь, включайте яркий свет в квартире, предпочитайте лампы с холодным свечением. Это поможет организму быстро прекратить выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон.