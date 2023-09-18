Задержанный в Ростовской области диверсант заявил о работе на СБУ

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
По информации РИА «Новости», действия подозреваемого контролировал представитель СБУ с позывным «Шеф». Задержанный рассказал, что был в чате запрещенной в России группировки и на него вышел этот сотрудник.
«Мне предложили поехать в Ростов, а после отправиться на Украину. Когда я оказался в донской столице, то сотрудник СБУ дал задание поджечь здание военкомата», — пишет издание со ссылкой на слова подозреваемого.
Ранее оно уточняло, что всего задержали двух человек и возбудили уголовное дело. А Telegram-каналы писали, что один из них якобы хотел сменить пол.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.