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Задержанный в Ростовской области диверсант заявил о работе на СБУ

Задержанный в Ростовской области диверсант заявил о работе на СБУ

18 сентября 2023, 12:14
Фото: U.S. Department of Defense/cc0/flickr.com
Задержанный в Ростовской области диверсант заявил о работе на СБУ
В Ростовской области задержанный при попытке поджога здания мужчина признался, что действовал в интересах Украины, сообщают СМИ.

По информации РИА «Новости», действия подозреваемого контролировал представитель СБУ с позывным «Шеф». Задержанный рассказал, что был в чате запрещенной в России группировки и на него вышел этот сотрудник.

«Мне предложили поехать в Ростов, а после отправиться на Украину. Когда я оказался в донской столице, то сотрудник СБУ дал задание поджечь здание военкомата», — пишет издание со ссылкой на слова подозреваемого.

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Ранее оно уточняло, что всего задержали двух человек и возбудили уголовное дело. А Telegram-каналы писали, что один из них якобы хотел сменить пол.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

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