Житель Таганрога проведет 9 лет колонии за спонтанное убийство

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Убийство произошло в мае 2023 года на улице Водопроводной, где фигурант распивал алкоголь с 62-летним знакомым. Они поссорились и тогда обвиняемый напал с ножом на оппонента.
Пострадавшего с ранами доставили в больницу, но спасти его не удалось. А нападавшего задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
«Мужчина полностью признал вину и ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь суд огласил приговор», — уточнили в управлении.
Обвиняемому назначили 9,5 года заключения в колонии строгого режима. Это решение не вступило в законную силу.
Ранее суд в Ростове дал пожизненное самому известному киллеру в России Аслану Гагиеву.