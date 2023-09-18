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Житель Таганрога проведет 9 лет колонии за спонтанное убийство

Житель Таганрога проведет 9 лет колонии за спонтанное убийство

18 сентября 2023, 13:13
Фото: Simon A. Eugster/wikimedia.org
Житель Таганрога проведет 9 лет колонии за спонтанное убийство
В Ростовской области огласили приговор жителю Таганрога, который убил знакомого, сообщили в региональном УСКР.

Убийство произошло в мае 2023 года на улице Водопроводной, где фигурант распивал алкоголь с 62-летним знакомым. Они поссорились и тогда обвиняемый напал с ножом на оппонента.

Пострадавшего с ранами доставили в больницу, но спасти его не удалось. А нападавшего задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

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«Мужчина полностью признал вину и ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь суд огласил приговор», — уточнили в управлении.

Обвиняемому назначили 9,5 года заключения в колонии строгого режима. Это решение не вступило в законную силу.

Ранее суд в Ростове дал пожизненное самому известному киллеру в России Аслану Гагиеву.

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