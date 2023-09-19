Александра Ищенко избрали председателем Законодательного собрания Ростовской области

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
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Updated Сегодня, 11:47
19 сентября 2023 года в Ростовской области состоялось заседание Законодательного собрания, на котором был избран председатель седьмого созыва Александр Ищенко.
За кандидатуру представителя партии «Единая Россия» проголосовали 57 депутатов, против выступили двое. Воздержавшихся не было.
Таким образом, Александр Ищенко стал главой регионального парламента уже в третий раз. Его предыдущие назначения на эту должность произошли в 2015 и 2018 годах.
Кандидатуру Ищенко предложили на конференции местного отделения партии «Единая Россия» 14 сентября. После сентябрьских выборов, депутаты от этой партии заняли большую часть мест в составе регионального Заксобрания.
Ранее стало известно, что лидеры партий КПРФ и ЛДПР отказались от мандатов в донском парламенте.