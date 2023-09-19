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Александра Ищенко избрали председателем Законодательного собрания Ростовской области

Александра Ищенко избрали председателем Законодательного собрания Ростовской области

19 сентября 2023, 11:45
Фото: zsro.ru
Александра Ищенко избрали председателем Законодательного собрания Ростовской области
Александр Ищенко в третий раз стал спикером донского парламента, его избрали председателем Законодательного собрания Ростовской области седьмого созыва, говорится в сообщении органа законодательной власти региона.

19 сентября 2023 года в Ростовской области состоялось заседание Законодательного собрания, на котором был избран председатель седьмого созыва Александр Ищенко.

За кандидатуру представителя партии «Единая Россия» проголосовали 57 депутатов, против выступили двое. Воздержавшихся не было.

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Таким образом, Александр Ищенко стал главой регионального парламента уже в третий раз. Его предыдущие назначения на эту должность произошли в 2015 и 2018 годах.

Кандидатуру Ищенко предложили на конференции местного отделения партии «Единая Россия» 14 сентября. После сентябрьских выборов, депутаты от этой партии заняли большую часть мест в составе регионального Заксобрания.

Ранее стало известно, что лидеры партий КПРФ и ЛДПР отказались от мандатов в донском парламенте.

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