Банк ДОМ. РФ одобрил первую сделку по программе «ИЖС-Подряд»

Эскроу, как инструмент защиты денег дольщиков, хорошо себя зарекомендовал в строительстве многоквартирного жилья, и теперь он переносится на рынок частного домостроения. Об этом заявил вице-президент по развитию государственных программ Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов. По его словам, создание цивилизованного рынка ИЖС поставит на новую ступень развития частное домостроение: строители смогут получать постоянное финансирование, что будет способствовать росту их бизнеса, а для людей уходит риск потери средств.