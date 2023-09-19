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Банк ДОМ. РФ одобрил первую сделку по программе «ИЖС-Подряд»

Банк ДОМ. РФ одобрил первую сделку по программе «ИЖС-Подряд»

19 сентября 2023, 12:23
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ одобрил первое решение в рамках программы финансирования строительства частных домов по договорам подряда со счетами эскроу. 20 миллионов рублей льготного кредита предоставлены участнику Федерации ИЖС, казанской компании «КСТ».

Программа «ИЖС-Подряд» создана в июле 2023 года. С того момента ей захотели воспользоваться более 90 клиентов. Объем запрошенного кредитования составил 4,2 миллиарда рублей. Больше всего заявок поступило из Челябинска, Москвы, Екатеринбурга, Калининграда и Ростова-на-Дону.

Эскроу, как инструмент защиты денег дольщиков, хорошо себя зарекомендовал в строительстве многоквартирного жилья, и теперь он переносится на рынок частного домостроения. Об этом заявил вице-президент по развитию государственных программ Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов. По его словам, создание цивилизованного рынка ИЖС поставит на новую ступень развития частное домостроение: строители смогут получать постоянное финансирование, что будет способствовать росту их бизнеса, а для людей уходит риск потери средств.

Отмечается, что сделка состоялась при сопровождении Регионального гарантийного фонда, который выступил поручителем для застройщика. Организация взяла на себя ответственность в размере 50% от суммы займа.

Директор подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк отметила, что МСП — это один из драйверов экономики, поэтому для банка очень важно оказывать отрасли комплексную поддержку. Например, программа финансирования строительства домов через счета эскроу дает возможность подрядчикам привлечь заказчиков, нуждающихся в допгарантиях выполнения договора подряда, а помощь регионального фонда расширяет доступ компаниям к кредитам на частные дома.

Кредитная линия открывается подрядчиком сроком до двух лет по специальным ставкам — не более 6% годовых. Проценты уплачиваются каждый месяц, а возврат кредита банку идет со счета эскроу заказчика после завершения строительства.

Подробнее узнать условия кредитования в Банке ДОМ.РФ и оставить заявку можно по ссылке.

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