Банк ДОМ. РФ первым на рынке повысил доходность по вкладам после изменения ставки

«Это уже второе за сентябрь повышение — по сравнению с началом месяца наши ставки стали выгоднее на 0,6–1,2 п. п. на разных сроках. На годовом сроке — одном из наиболее востребованных — увеличение составило 1 п. п. ровно. Ожидаем соответствующий рост спроса — по нашим оценкам, в среднем при повышении доходности на 0,5 п. п. объем открываемых депозитов увеличивается примерно на 15%», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.