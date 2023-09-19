Банк ДОМ. РФ первым на рынке повысил доходность по вкладам после изменения ставки

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В сообщении Банка России говорилось, что цель повышения ставки — обуздание инфляции и возвращение её к уровню 4% уже в 2024 году. В Банке ДОМ.РФ повысили ставку по вкладу-конструктору «Мой Дом» почти на 0,5%.
При размещении от 1 млн рублей доходность составит:
— 3 месяца — 11,7% (+0,4 п. п.);
— 6 месяцев — 11,8% (+0,3 п. п.);
— 1 год — 12% (+0,3 п. п.);
— 1,5 года — 12,2% (+0,3 п. п);
— 2 года — 12,3% (+0,3 п. п.).
При этом по накопительному счёту доходность выросла на 1,3 п. п. — до 11,3%. Если клиент является участником зарплатного проекта, то по вкладу и накопительному счету добавляется 0,2 п. п.
«Это уже второе за сентябрь повышение — по сравнению с началом месяца наши ставки стали выгоднее на 0,6–1,2 п. п. на разных сроках. На годовом сроке — одном из наиболее востребованных — увеличение составило 1 п. п. ровно. Ожидаем соответствующий рост спроса — по нашим оценкам, в среднем при повышении доходности на 0,5 п. п. объем открываемых депозитов увеличивается примерно на 15%», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Отмечается, что клиенты Банка ДОМ.РФ сами выбирают наиболее выгодные условия при открытии вклада. При этом размер процентной ставки зависит от целого ряда факторов, среди которых возможность снятия средств или пополнения и периодичность выплаты процентов.
Деньги на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).